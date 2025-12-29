Eksun Gıda İzmir'de 18,9 MW RES ile Üretimde %100 Temiz Enerjiye Geçiyor

Eksun Gıda İzmir'de 18,9 MW kapasiteli RES yatırımlarına başladı

Türkiye’nin önde gelen perakende un üreticilerinden Eksun Gıda, üretim tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamak için teşvik belgelerini aldığı toplam 18,9 MW kapasiteli rüzgâr enerjisi santrallerinin (RES) yapımına başladı. Şirket, RES’lerin devreye alınmasıyla üretimde yenilenebilir kaynaklardan sağlanan temiz eneriye tamamen geçmeyi hedefliyor.

Proje detayları ve teşvik süreci

İzmir Bergama’da inşa edilecek santraller için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayıyla yatırım teşvik belgeleri daha önce alınmıştı. Şirket, izin süreçlerini tamamlanan RES projelerinin inşasına hızla başladı ve üretim süreçlerinde yeşil dönüşümü önceliklendirdiğini bildirdi.

CEO Hasan Abdullah Özkan'ın değerlendirmesi

Hasan Abdullah Özkan, İzin süreçlerini tamamladığımız RES projelerimizin yapımına hızlı bir şekilde başladık. RES’lerin hayata geçmesiyle birlikte şirketimizin tüm üretim süreçlerinde yenilenebilir kaynaklardan elde edilen temiz enerjiyi kullanacağız. İzmir’deki santrallerimizin sürdürülebilir üretim modellerine geçişte örnek teşkil edeceğine inanıyoruz. Şirket olarak enerji yatırımlarını sürdürülebilirlik odağında şekillendirerek, üretim süreçlerinde yeşil dönüşüme öncelik veriyoruz. Santral projelerimiz de bu yaklaşımımızın en somut örneklerinden biri. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla hem çevre dostu üretim modeline geçişi hızlandırıyoruz hem de sektöre örnek olabilecek bir dönüşüm sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz.

Türbin tedariki ve inşa çalışmaları

Özkan, Santrallerimizin yol ve platform temeli çalışmalarını kısmi olarak tamamladık. Türbin tedariki için de 14,1 milyon euro bedelli sözleşme imzalamıştık. Bu kapsamda türbinlerimizin ilgili alanlara transferi de hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Ardından da türbinlerin inşasına başlayacağız. Böylece üretimdeki yeşil enerji kullanımı payımızı yüzde yüze çıkararak, sektörümüze bu alanda da öncülük etmiş olacağız dedi.

Eksun Gıda’nın başlattığı bu yatırım, hem şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet ediyor hem de sektörde örnek teşkil edecek bir yeşil dönüşüm adımı olarak dikkat çekiyor.

