Pegasus ve Tüpraş'tan SAF ile Sürdürülebilir Havacılık İş Birliği

Pegasus ile Tüpraş'tan SAF odaklı stratejik iş birliği

Pegasus Hava Yolları, Tüpraş ile sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) kullanımını artırmaya yönelik stratejik bir iyi niyet anlaşması imzaladı. Anlaşma, Pegasus’un 2050 Net Sıfır Karbon Emisyonu yol haritasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Anlaşmanın kapsamı

Anlaşma çerçevesinde Pegasus operasyonlarının belirli bölümünde, Tüpraş tarafından üretilecek ve ICAO CORSIA kriterleriyle uyumlu sertifikasyona sahip SAF kullanılacak. İş birliği, Türkiye’de SAF üretiminin geliştirilmesi ve tüketiminin yaygınlaştırılması açısından örnek teşkil ederken; IATA/CORSIA nezdindeki dekarbonizasyon taahhütleri ile uyumlu SAF tüketim yönetmeliklerine de katkı sağlayacak.

Tüpraş'ın üretim planı

Tüpraş, 2021'de duyurduğu "Enerjimiz Geleceğe" mottolu ve Nisan 2025'te revize ettiği Stratejik Dönüşüm Planı doğrultusunda SAF üreticisi olma hedefini sürdürüyor. Buna göre, İzmir Rafinerisinde 2026 yılında üretime başlanacak ve öncelikle mevcut tesislerin üretim kabiliyetlerinden faydalanılacak. Üretimde bitkisel ve hayvansal ham maddeler kullanılacak ve ortaya çıkan SAF, ICAO'nun Karbon Dengeleme ve Azaltma Programı (CORSIA) kriterleriyle uyumlu sertifikasyonlarla belgelendirilecek.

Pegasus'un hedefleri ve açıklamalar

Pegasus, "Rotamız Sürdürülebilir bir Gelecek" sloganıyla açıkladığı 2050 hedefi kapsamında enerji verimliliği yüksek filo yatırımları ve operasyonel verimlilik çalışmalarına SAF kullanımını ekleyerek karbon azaltım kapsamını genişletiyor. Pegasus Hava Yolları Finans Genel Müdür Yardımcısı Barbaros Kubatoğlu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Sektörümüzün küresel hedefi olan ‘2050 net sıfır’ doğrultusunda 2022 yılından bu yana, artan hacimlerde ve daha geniş bir coğrafyada SAF kullanıyoruz. Şimdi de Tüpraş ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle Türkiye’de uluslararası standartlara uygun şekilde üretilen SAF’ı kullanmaya başlayacağız. Bu yolla 2050 Net Sıfır Karbon Emisyonu yol haritamızda önemli bir adım atarken, ülkemizde sürdürülebilir yakıt ekosisteminin gelişimine katkı sağlayacağız" dedi.

Tüpraş'tan değerlendirme

Tüpraş Genel Müdür Yardımcısı Atilla Ulusu ise anlaşmayla ilgili şu değerlendirmeyi paylaştı: "Pegasus Hava Yolları ile SAF alanında gerçekleştirdiğimiz iş birliği anlaşmasıyla hem ülkemizin karbon nötr hedeflerine katkı sağlamaktan hem de havacılık sektöründe düşük karbonlu bir geleceğe öncülük etmekten memnuniyet duyuyoruz. 2026 yılında İzmir Rafinerimizde mevcut tesislerimizdeki üretim kabiliyetlerimizden faydalanarak SAF üretimine başlayacağız. Pegasus ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma hem bugünün hem de geleceğin sürdürülebilir yakıt tedarikinde Türkiye’nin lider üreticisi olma yolunda kıymetli bir adım niteliğinde. 2050’de karbon nötr bir enerji lideri olma hedefimiz doğrultusunda; sürdürülebilir rafinajdan sıfır karbon elektrik üretimine, SAF’tan yeşil hidrojen teknolojilerine uzanan geniş yatırım alanlarımızı kararlılıkla sürdürüyor ve ülkemizin düşük karbonlu geleceğine öncülük etmeyi sürdürüyoruz".

Bu iş birliğiyle Pegasus, uluslararası standartlarla uyumlu emisyon azaltım hedeflerini ilerletirken; Tüpraş da Türkiye'nin sürdürülebilir yakıt tedarikinde önde gelen üreticilerinden biri olma yolunda önemli bir adım atmış oluyor.

