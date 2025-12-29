ATO Başkanı Gürsel Baran: 2026'da Türkiye Ekonomisi Daha Sağlam Temellere Oturacak

Meclis toplantısında değerlendirme

Ankara Ticaret Odası’nın 29’uncu Dönem Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Mustafa Deryal başkanlığında gerçekleşti. Yılın son Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve 2026 yılına yönelik beklenti ve öngörülerini paylaştı.

Küresel görünüm ve Türkiye için sonuçları

Baran, dünya ekonomisinin son yıllarda büyük ölçüde belirsizliklerle dolu bir süreçten geçtiğini belirterek; "Pandemiyle başlayan kırılganlıklar, jeopolitik gerilimler, yüksek enflasyon ve sıkı para politikalarıyla birleşti." 2025 yılını, büyümenin olduğu ancak güven ve öngörülebilirliğin sınırlı kaldığı bir yıl olarak nitelendirdi.

Baran ayrıca, "Uluslararası kuruluşlar, küresel büyümenin 2025 ve 2026 yıllarında yüzde 3 civarında seyredeceğini öngörüyor." Bu tablonun küresel ölçekte bir durgunluk anlamına gelmediğini, ancak güçlü bir büyümeden söz edilemeyeceğini işaret etti. Türkiye açısından 2025 yılının enflasyonla mücadele ve makroekonomik dengelenmenin ön planda olduğu bir dönem olduğunu vurguladı ve sıkı para politikasına rağmen büyümenin pozitif seyretmesinin ekonominin dayanıklılığını gösterdiğini söyledi.

İstihdam, nitelikli işgücü ve finansman maliyetleri

Baran, nitelikli işgücü ve istihdam konularına da dikkat çekerek, "İşsizlik oranının tek hanede kalması, özellikle KOBİ’lerimizin ve hizmetler sektörümüzün istihdamı koruma konusundaki kararlılığını gösteriyor." Ancak genç nüfusun istihdamı ve nitelikli iş gücü ihtiyacının öncelikli konular olmaya devam edeceğini belirtti.

Finansman tarafında ise "Yüksek finansman maliyetleri, işletmelerimizin hareket alanını daralttı." Buna rağmen üretimini, ihracatını ve istihdamını koruyan iş dünyasının ekonominin ayakta kalmasına katkı sağladığını ifade etti.

2026 beklentileri: Temkinli iyimserlik

Dünya ekonomisindeki kırılganlıklar göz önünde bulundurulduğunda 2026 yılına temkinli bir iyimserlikle yaklaştıklarını söyleyen Baran, "Küresel ekonomik gelişmeler Türkiye için risklerle birlikte fırsatları da beraberinde getiriyor. 2026 yılı Türkiye ekonomisinin daha sağlam temellere oturduğu bir yıl olacak."

Baran, en temel beklentilerini şu şekilde sıraladı: enflasyondaki düşüşün kalıcı hâle gelmesi, finansman maliyetlerinin kademeli olarak gerilemesi ve yatırımların yeniden hız kazanması. Ayrıca nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesinin orta ve uzun vadede rekabet gücünü belirleyecek kritik unsurlar arasında olduğunu vurguladı.

Baran, dijitalleşme, yeşil dönüşüm, yüksek katma değerli üretim ve ihracat odaklı büyümenin iş dünyasının önümüzdeki dönemdeki ana yönelimleri olacağını belirtti.

Çalışma planı ve faaliyetler

Konuşmasının ardından ATO Başkanı Baran, Ankara Ticaret Odası’nın 2026 yılı Çalışma Planı ve ATO Yönetim Kurulunun faaliyetlerine ilişkin konularla toplantıya devam etti.

