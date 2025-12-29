Vodafone Grubu Yine CDP A Listesi'nde: %100 Yenilenebilir Hedefine Ulaştı

Vodafone Grubu bu yıl da CDP’nin A listesinde yer aldı

Vodafone Grubu, çevre konusundaki şeffaf yaklaşımı ve iklim değişikliğiyle mücadeledeki performansı sayesinde global çevre kuruluşu CDP’nin A listesinde yeniden yer aldı.

CDP değerlendirmesi ve Vodafone’un başarıları

Karbon Saydamlık Projesi (CDP) tarafından yürütülen 2025 yılı iklim değişikliği anketi sonuçlarına göre Vodafone, emisyonları ve iklim risklerini azaltan uygulamalarıyla düşük karbon ekonomisine geçişe katkı sağlayan politikalar geliştirdi. Vodafone, satın aldığı ve küresel operasyonlarında kullandığı şebeke elektriğinin yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan elde etmek üzere belirlediği 2025 hedefine ulaşarak çevresel sürdürülebilirlik programında önemli bir dönüm noktasına imza attı. Vodafone, ayrıca Türkiye operasyonlarında 2021 yılının Nisan ayından bu yana yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanıyor.

Vodafone Grubu’nun CDP A listesinde yer almasını değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi: "Vodafone’un bir kez daha CDP A listesine dahil edilmesi, grubumuzun hedeflerine ulaşmak için doğru adımları attığımızı ve İklim Geçiş Planımız aracılığıyla kaydettiğimiz ilerlemeyi şeffaf bir şekilde raporladığımızı gösteriyor. Her yıl artan şebeke trafiğini göz önünde bulundurduğumuzda, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda uygulamaya devam ettiğimiz stratejimiz, net sıfır emisyon taahhüdümüzü yerine getirebilmemiz açısından kritik öneme sahip. 2025 mali yılı, global operasyonlarımızda satın aldığımız ve kullandığımız şebeke elektriğinin yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlanan elektrikle karşıladığımız ilk yıl oldu. Bu, Vodafone Grubu adına büyük bir başarı ve faaliyet gösterdiğimiz her pazardaki ekiplerin özverisi sayesinde gerçekleşti. Türkiye’de de 2021’den bu yana şebeke ve ofislerimizde tükettiğimiz elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ederek Kapsam 2 emisyonlarımızı sıfırladık. Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızı baz yılımız olan 2020’ye göre yüzde 94 oranında azalttık. Faaliyetlerimiz sonucu şebekemizde oluşan elektronik atıkların yüzde 100’ünü geri kazanım, geri dönüşüm veya yeniden kullanım yoluyla değerlendiriyoruz."

CDP nedir ve değerlendirme kriterleri

Londra merkezli uluslararası bir kuruluş olan CDP, şirketlerin, sermaye piyasalarının, şehirlerin, eyaletlerin ve bölgesel yönetimlerin çevresel etkilerini yönetebilmelerini sağlamak için bağımsız çevre ve doğa raporlama sistemi sunuyor. CDP, şirketleri değerlendirirken detaylı ve bağımsız bir metodolojiden yararlanıyor. A’dan D’ye kadar yapılan puanlamada; açıklamanın kapsamı, şirketin farkındalık düzeyi, çevresel riskleri yönetme becerisi ve hırslı, anlamlı hedefler koyma gibi çevresel liderlik kriterleri dikkate alınıyor. Açıklama yapmayan ya da yetersiz bilgi sunan şirketlere F veriliyor.

CDP’nin açıklama ve puanlamaları, iş dünyasının çevre konusundaki şeffaflığını gösteren altın standart olarak kabul ediliyor ve CDP puanları yatırım ile satın alma kararlarında önemli rol oynuyor. CDP’nin 2025 yılı için hazırladığı 'A Listesi'nin 8 Ocak 2026 tarihinde yayınlanması bekleniyor.

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI HASAN SÜEL