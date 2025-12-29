Aksa Enerji, Buhara'da 50 yıllık okulun spor salonunu yeniledi

700'den fazla öğrenciye modern spor alanı

Aksa Enerji, Özbekistan’ın Buhara kentindeki yaklaşık 50 yıllık 19. Okulunun spor salonunu baştan sona yeniledi. Uzun süredir kullanılamaz durumda olan salon, şirketin faaliyet gösterdiği bölgelerde toplumsal gelişime katkı sunma vizyonu doğrultusunda modern ve işlevsel bir alana dönüştürüldü.

Yenileme çalışmaları, Buhara Doğal Gaz Kombine Çevrim Enerji Santrali'nin bulunduğu bölgedeki eğitime ve sosyal gelişime destek amacıyla başlatıldı ve yaklaşık 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Bugün, modernize edilen spor salonu 700’den fazla öğrencinin hem beden eğitimi derslerini hem de çeşitli spor aktivitelerini gerçekleştirdiği önemli bir sosyal yaşam merkezine dönüştü.

Şirketin vizyonu çerçevesinde, 7 ülkedeki 11 santrali ve 3.000 MW’ı aşan kurulu gücüyle Aksa Enerji’nin sadece enerji üretimiyle sınırlı kalmayıp; eğitim, sosyal gelişim ve yerel kalkınmayı destekleyen projelerle bulunduğu bölgelerde kalıcı değer oluşturmayı hedeflediği vurgulandı.

Projenin, şirketin faaliyet gösterdiği bölgelerde ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişimi destekleme vizyonunun somut bir örneğini oluşturduğu aktarıldı. Yenilenen spor salonunun gençlerin spor kültürüne adapte olmalarına katkı sağlayacağı ve topluluk içinde dayanışmayı ve sosyal bağları güçlendirmeyi hedeflediği kaydedildi.

