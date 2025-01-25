Elazığ-Harput İl Yolu Açılışı: Ulaşımda Dev Adım

Elazığ-Harput İl Yolu Açılış Töreni'nde Önemli Açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ-Harput İl Yolu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, yeni yol projesinin şehir içindeki yoğun trafik sorununu çözeceğini ve ulaşımı 15,6 kilometre kısaltarak 2 kilometreye düşüreceğini belirtti.

Şehrin Ulaşım Altyapısı Güçleniyor

Elazığ'daki temasları sırasında Elazığ Belediyesini ziyaret eden Uraloğlu, burada Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile bir araya geldi. Açılış töreninde, Kahramanmaraş depremleri ile Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Uraloğlu, Ulaştırma Bakanlığı olarak Türkiye’nin ulaşım altyapısını daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Anadolu’nun Kalbinde Bir Proje

Uraloğlu, Elazığ'ın tarihî ve kültürel önemine vurgu yaparak, Harput Mahallesi’nin Anadolu'nun kadim kültürünü günümüze taşıyan önemli bir değer olduğunu belirtti. Uraloğlu, son 23 yıldır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen projeleri de hatırlattı.

Ulaşımdaki Devrim Niteliğinde Gelişmeler

Elazığ'da 52 milyar 871 milyon liralık yatırım yapıldığını kaydeden Uraloğlu, 2002 yılında sadece 33 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun şu anda 365 kilometreye çıktığını açıkladı. Kömürhan Köprüsü de uluslararası arenada ödüller kazanarak mühendislik harikası olarak tanıtıldı.

Yol Projesinin Ekonomik ve Çevresel Avantajları

Elazığ-Harput İl Yolu, toplam uzunluğu 13,6 kilometre olan, 2 gidiş 2 geliş toplam 4 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol olarak inşa edildi. Yeni yol ile mevcut seyahat süresi 30 dakikadan sadece 8 dakikaya düştü. Yıllık 65 milyon lira tasarruf sağlanacağı ve karbon emisyonunun 315 ton azaltılacağı belirtildi.

Havalimanında Yenilikler

Uraloğlu, Elazığ'ın havalimanındaki yeniliklerden de bahsederek, kapasitenin yılda 2,5 milyon yolcuya çıkarıldığı, yeni pistler yapıldığı ve 2024 yılında 968 bin 140 yolcuya hizmet verileceğini açıkladı.

Program Katılımcıları ve Kapanış

Programa Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve yerel milletvekilleri katıldı. Törenin ardından Uraloğlu, Elazığ-Harput İl Yolu’nda Togg aracıyla tur attı.

Temaslarda bulunmak amacıyla Elazığ'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Elazığ Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları (solda) ile görüştü.

Temaslarda bulunmak amacıyla Elazığ'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Elazığ Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları (solda) ile görüştü.