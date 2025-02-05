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ELDER, Kahramanmaraş'ta Basın Gezisi Düzenleyerek Yatırımları Tanıttı

ELDER, Kahramanmaraş'ta enerji altyapısında yapılan yatırımları tanıtmak için basın gezisi düzenledi. Deprem sonrası gelişmeler paylaşındı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 09:34
ELDER, Kahramanmaraş'ta Basın Gezisi Düzenleyerek Yatırımları Tanıttı

ELDER, Kahramanmaraş'ta Basın Gezisi Düzenledi

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), 6 Şubat 2023'te merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta dikkat çeken bir basın turu düzenledi. ELDER Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, basın turunun sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ardından enerji altyapısında gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili bilgi aldıklarını ifade etti.

Enerji Altyapısında Hızlı İyileşme

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden büyük hasar gören Kahramanmaraş ve Adıyaman'da enerji arz güvenliğinin sağlanması amacıyla hızlı bir şekilde harekete geçildiğini belirten Erdoğan, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"ELDER olarak, elektrik dağıtım sektörünün sahadaki dönüşüm ve yatırım süreçlerini yakından izliyoruz. Yüzyılın en büyük deprem felaketinin en çok etkilediği bölgelerde hizmet veren AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan çalışmalar sektöre önemli katkılar sağlıyor. Bu tür saha ziyaretleri, enerji arz güvenliğini artıran projelerin kamuoyuna tanıtılması açısından büyük önem taşıyor."

AKEDAŞ Genel Müdürü'nden Yatırım Bilgileri

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet İlbasan da depremin ardından yapılan yatırımlarla ilgili önemli bilgiler verdi. Deprem bölgesine son iki yılda 5,2 milyar lira yatırım yapıldığını belirten İlbasan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız depremlerden sonra, hızlı bir aksiyon alarak bölgemizde kaliteli ve kesintisiz enerji arzını güvence altına almak için yatırım ve bakım planlamamızı hayata geçirdik. 2011 yılından bu yana yaptığımız toplam 13,4 milyar lira tutarındaki yatırımımızın yaklaşık %40'ı, yani 5,2 milyar lira, deprem sonrası dönemde gerçekleşmiştir. Ayrıca, bakım çalışmalarına yönelik harcama da 390 milyon lira seviyesine ulaşmıştır."

İlbasan, 2025 yılı için planlamalarının 305 milyon lira düzeyinde olduğunu belirterek, bu tutarın tamamını sahada yansıtacaklarına olan inancının tam olduğunu ifade etti.

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