Elektrik ve su faturalarında yeni dönem! Ödemeler artık böyle olacak

Yeni bir düzenleme, doğal gaz ve elektrik faturalarının belirlenmesinde gelir düzeyini dikkate alacak. Bu düzenlemeye göre, düşük gelirli aileler daha az enerji faturası ödeyerek desteklenecek. Fakat, gelir veya enerji tüketimi artış gösterdikçe, enerji tarifeleri de aşamalı bir şekilde artacak.





HÜKÜMETİN HEDEFİ VE POLİTİKA YÖNELİMİ

Hükümet, bu planı uygulamak için uzun süre boyunca özenle çalıştı. Yeni düzenlemelerle, doğal gaz ve elektrik faturalarında daha adil bir yapı oluşturmayı hedefliyorlar.

Gelir veya tüketim miktarı arttıkça enerji tarifelerinin kademeli olarak yükseltilmesiyle, düşük gelirli ailelerin desteklenmesi planlanıyor.

DESTEK STRATEJİSİNİN EVRİMİ

Geçmişte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümet, her ay 25 metreküplük doğal gazı yaklaşık 20 milyon haneye ücretsiz olarak sağlama taahhüdünde bulunmuştu. Ancak, bu dönemin bitmesiyle birlikte, yeni bir enerji stratejisinin hayata geçirilmesi gerekiyor.