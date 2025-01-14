Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarında Güvenlik ve Doğru Donanım Hayati Önem Taşıyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarında Doğru Donanımın Önemi

Beefull Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alper Arın, elektrikli araçlarının yaygınlaşması ile birlikte şarj istasyonlarının donanım ve güvenlik tedbirlerinin hayati önem taşıdığını belirtti. Yangın, elektrik kesintisi ve voltaj yüksekliği gibi tehlikeleri önlemek için bu unsurların doğru bir şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

Güç Kapasitesinin Yetersizliği Risk Teşkil Ediyor

Alper Arın, yetersiz güç kapasitesinin çok ciddi sorunlara yol açabileceğini ifade ederek, "Eğer güç kapasitesi yeterli değilse, en zararsız hali ile bile şarj hizmeti verilemez. Bu durum, mevcut altyapının zarar görmesine ve en kötüsü yangın gibi olaylarla can kayıplarına neden olabilir," dedi.

Uzman Kontrolü ile Güvenli Kurulum

Arın, duvara monte edilen elektrik şarj cihazı olarak bilinen 'wallbox' sisteminin kurulumunda, tesisatların ruhsatlandırılması ve projelendirilmesi gerekliliğine dikkat çekti. "Güvenli kullanım için cihazın elektrik gücünün tesisatla uyumlu olup olmadığını mutlaka kontrol edilmelidir," ifadelerini kullandı.

Topraklama ve Güvenli Kullanım

Topraklamanın, şarj işlemi sürecinde kritik bir rol oynadığını belirten Arın, uygun topraklama sağlanamazsa şarj hizmetinin alınamayacağını ve bunun yangın gibi olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Bakım ve Deneyimle Güvenli Kullanım

Voltrun Enerji AŞ Genel Müdürü Veysel Yurdagel, konut sitelerinde elektrikli araç şarj altyapısının yetersizliğinin ciddi güvenlik risklerine neden olduğunu vurguladı. Lisanslı şarj ağı işletmecilerinin profesyonel ve güvenli çözümler sunduğunu belirten Yurdagel, bu sistemlerin merkezi ve akıllı yönetimi ile kullanıcıların 7/24 şarj deneyimlerini kolaylaştırdığını ifade etti.

Yurdagel, lidere çözümler sunan lisanslı işletmecilerin, elektrikli araç krizinin çözümüne yönelik etkili ve kalıcı adımlar atan bir yapı oluşturduğunu sözlerine ekledi.