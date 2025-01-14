Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarında Güvenlik ve Doğru Donanım Hayati Önem Taşıyor

Elektrikli araç şarj istasyonlarında doğru donanım ve güvenlik tedbirleri, yangın ve elektrik kesintisi gibi tehlikeleri önlüyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:17
Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarında Güvenlik ve Doğru Donanım Hayati Önem Taşıyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarında Doğru Donanımın Önemi

Beefull Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alper Arın, elektrikli araçlarının yaygınlaşması ile birlikte şarj istasyonlarının donanım ve güvenlik tedbirlerinin hayati önem taşıdığını belirtti. Yangın, elektrik kesintisi ve voltaj yüksekliği gibi tehlikeleri önlemek için bu unsurların doğru bir şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

Güç Kapasitesinin Yetersizliği Risk Teşkil Ediyor

Alper Arın, yetersiz güç kapasitesinin çok ciddi sorunlara yol açabileceğini ifade ederek, "Eğer güç kapasitesi yeterli değilse, en zararsız hali ile bile şarj hizmeti verilemez. Bu durum, mevcut altyapının zarar görmesine ve en kötüsü yangın gibi olaylarla can kayıplarına neden olabilir," dedi.

Uzman Kontrolü ile Güvenli Kurulum

Arın, duvara monte edilen elektrik şarj cihazı olarak bilinen 'wallbox' sisteminin kurulumunda, tesisatların ruhsatlandırılması ve projelendirilmesi gerekliliğine dikkat çekti. "Güvenli kullanım için cihazın elektrik gücünün tesisatla uyumlu olup olmadığını mutlaka kontrol edilmelidir," ifadelerini kullandı.

Topraklama ve Güvenli Kullanım

Topraklamanın, şarj işlemi sürecinde kritik bir rol oynadığını belirten Arın, uygun topraklama sağlanamazsa şarj hizmetinin alınamayacağını ve bunun yangın gibi olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Bakım ve Deneyimle Güvenli Kullanım

Voltrun Enerji AŞ Genel Müdürü Veysel Yurdagel, konut sitelerinde elektrikli araç şarj altyapısının yetersizliğinin ciddi güvenlik risklerine neden olduğunu vurguladı. Lisanslı şarj ağı işletmecilerinin profesyonel ve güvenli çözümler sunduğunu belirten Yurdagel, bu sistemlerin merkezi ve akıllı yönetimi ile kullanıcıların 7/24 şarj deneyimlerini kolaylaştırdığını ifade etti.

Yurdagel, lidere çözümler sunan lisanslı işletmecilerin, elektrikli araç krizinin çözümüne yönelik etkili ve kalıcı adımlar atan bir yapı oluşturduğunu sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 'Enflasyonda Hissedilir Yavaşlama Başladı'
2
İMSAD 60. Gündem Buluşmaları: 2025 Hedefleri ve Beklentiler
3
e-Ticarette Ürün Güvenliği İçin Teknik Destek Projesi Açılış Konferansı Gerçekleştirildi
4
Ticaret Bakanı Bolat'tan Türkiye'nin İsrail ile Ticaretine Dair Açıklamalar
5
10 bin TL nakit parası olana Toyota'dan sıfır otomobil! Kampanya şaka değil gerçek
6
Türk Firmaları Hannover Messe 2025 Fuarı'nda 1500 Metrekare ile Boy Gösteriyor
7
Sovcomflot: ABD Yaptırımları Yeni Zorluklar Getiriyor

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!