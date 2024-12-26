DOLAR
35,27 -0,09%
EURO
36,74 -0,18%
ALTIN
2.975,8 -0,44%
BITCOIN
3.443.680,18 1,43%

Elektrikli Araç Şarj Soket Sayısı Kasım'da Yüzde 3,13 Arttı

Kasım ayında elektrikli araç şarj soket sayısı %3,13 artarak 25.096'ya ulaştı. Elektrikli araç sayısı ise 167.519'a yükseldi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 10:38
Elektrikli Araç Şarj Soket Sayısı Kasım'da Yüzde 3,13 Arttı

Elektrikli Araç Şarj Soket Sayısı Kasım’da Yüzde 3,13 Arttı

Kasım ayında, elektrikli araç şarj soket sayısı önceki aya göre %3,13 artarak 25.096'ya ulaşmış durumda. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, elektrikli araç sayısı da bu dönemde 167.519'a yükseldi.

Şarj İstasyonları Artıyor

Kasım ayı itibarıyla, toplam şarj istasyonlarının kurulu gücü %4,84 artış göstererek 1644 megavat seviyesine geldi. Bu dönemde, AC şarj soket sayısı 15.029'dan 15.327'ye çıkarken; DC şarj soket sayısı ise 9.305'ten 9.769'a yükseldi.

Bir önceki ay olan ekimde, elektrikli araç sayısı 155.319 olarak kaydedilmişti. Bu süre zarfında elektrikli araç kullanıcılarının artışı ve şarj altyapısındaki gelişmeler, sektördeki büyümenin önemli bir göstergesi oldu.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vergi Denetleme Kurulu 250 Müfettiş Yardımcısı Alacak
2
Elektrikli Araç Şarj Soket Sayısı Kasım'da Yüzde 3,13 Arttı
3
Güncel Döviz Kurları: İstanbul Serbest Piyasasında Dolar ve Euro Fiyatları
4
Edirne'de Yeni OSB'ler İstihdamı Artıracak Projelerle Hayata Geçiyor
5
TCMB, Aralık'ta Sektörel Enflasyon Beklentilerini Açıkladı
6
Plastik Eşya İthalatında Gümrük Kıymeti Yeniden Belirlendi
7
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile 2,5 Milyar Lira Tasarruf Edildi

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?