Elektrikli Araç Şarj Soket Sayısı Kasım’da Yüzde 3,13 Arttı

Kasım ayında, elektrikli araç şarj soket sayısı önceki aya göre %3,13 artarak 25.096'ya ulaşmış durumda. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, elektrikli araç sayısı da bu dönemde 167.519'a yükseldi.

Şarj İstasyonları Artıyor

Kasım ayı itibarıyla, toplam şarj istasyonlarının kurulu gücü %4,84 artış göstererek 1644 megavat seviyesine geldi. Bu dönemde, AC şarj soket sayısı 15.029'dan 15.327'ye çıkarken; DC şarj soket sayısı ise 9.305'ten 9.769'a yükseldi.

Bir önceki ay olan ekimde, elektrikli araç sayısı 155.319 olarak kaydedilmişti. Bu süre zarfında elektrikli araç kullanıcılarının artışı ve şarj altyapısındaki gelişmeler, sektördeki büyümenin önemli bir göstergesi oldu.