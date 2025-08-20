DOLAR
Elektrikli Araç Şarj Soket Sayısı Temmuzda Yaklaşık Yüzde 4 Artışla 32 bin 682'ye Yükseldi

EPDK verilerine göre elektrikli araç şarj soket sayısı temmuzda yaklaşık yüzde 4 artarak 32 bin 682'ye ulaştı; toplam kurulu güç 2 bin 374 megavat oldu.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 10:15
EPDK raporu ve aylık veriler

Enerji piyasasında büyüme sürüyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin 'Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri' raporu, elektrikli araç şarj altyapısında aylık bazda artış olduğunu gösterdi.

Rapora göre, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü temmuzda önceki aya göre yüzde 3,9 artarak 2 bin 374 megavat oldu. Aynı dönemde toplam soket sayısı da önceki aya kıyasla yaklaşık yüzde 4 artışla 32 bin 682'ye çıktı; haziranda bu rakam 31 bin 433 olarak kaydedilmişti.

Detaylara bakıldığında, AC şarj soket sayısı temmuzda yüzde 4,1 artarak 18 bin 888'e yükseldi. DC şarj soket sayısı ise yüzde 3,8 artışla 13 bin 794 olarak bildirildi. Önceki ay verileri AC için 18 bin 143, DC için ise 13 bin 290 olarak kaydedilmişti.

EPDK verileri, elektrikli araç şarj altyapısındaki kapasite ve soket artışının sürdüğünü ortaya koyuyor ve sektördeki büyümenin aylık bazda devam ettiğini gösteriyor.

