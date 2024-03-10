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Elektrikli SUV'da daha ucuzu yok! Türkiye'ye 465 bin TL'ye sıfır otomobil geliyor

Elektrikli araç sektöründe yeni bir SUV modeli olan iCar 03 ile Chery rekabeti kızıştırıyor. Türkiye pazarına 465.000 TL’den başlayan fiyatlarla giren iCar 03, 401 km’ye kadar çıkabilen menziliyle dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 10.03.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 11:50
Elektrikli SUV'da daha ucuzu yok! Türkiye'ye 465 bin TL'ye sıfır otomobil geliyor

Chery, elektrikli araç pazarında dengeleri değiştirecek yeni SUV modeli iCar 03’ü duyurdu. Tiggo ve Omoda’nın ardından gelen iCar 03, elektrikli araç teknolojisinin son harikalarını sunuyor. Türkiye piyasasına 15.000 dolarlık (yaklaşık 465.000 TL) fiyat etiketiyle giren iCar 03, elektrikli araçlarda uygun fiyat avantajı sağlıyor.

Chery’nin yeni SUV modeli iCar 03, 4,4 metrelik boyu ve üç farklı batarya seçeneği ile elektrikli araç pazarında iddiasını ortaya koyuyor. En düşük modelde 50,63 kWh’lık LFP batarya kullanılan iCar 03, 401 km’lik menzil ve 135 kW’lık güç sağlıyor. Orta modelde ise 65,69 kWh’lık batarya ile 475 km’ye kadar gidebilen iCar 03, 205 kW’lık güçlü bir motora sahip olan en yüksek modelde ise 69 kWh’lık batarya ile 501 km’lik menzile ulaşıyor. En yüksek modelin fiyatı ise 23.500 dolar olarak belirlenmiş.

Chery

iCar 03, yarım saatte %30’dan %80’e kadar şarj olabilen bir bataryaya sahip. Bu özellik, kullanıcıların iCar 03’ü tercih etmesinde önemli bir rol oynuyor. Araç, Huawei işletim sistemini kullanan gelişmiş bir bilgi-eğlence sistemine de ev sahipliği yapıyor. Bu sistem, Qualcomm Snapdragon 8155 çipseti sayesinde yüksek performans sunuyor.

Elektrikli araç teknolojilerinin son harikalarını sunan Chery’nin yeni SUV modeli iCar 03, önümüzdeki ay teslimata başlıyor. Çevre dostu ve sürdürülebilir bir ulaşım aracı isteyen kullanıcıların gözdesi olan iCar 03, elektrikli araç sektöründe büyük bir başarı yakalamaya hazırlanıyor. Chery, 2024 kampanyalarıyla Türkiye pazarına girecek olan bu modelle, elektrikli araçlarda rekabeti arttıracak.

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