Elektrikli ve Hibrit Otomobil Satışları Pazar Payını %44,4'e Taşıdı

EMİRHAN YILMAZ - Yılın 8 ayında elektrikli otomobil satışları, yüzde 18,5'lik pazar payı ve 120 bin 857 satışıyla yükselişini sürdürdü.

Genel satış verileri

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediğine göre, otomobil satışları bu yıl ocak-ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,05 artarak 654 bin 413 oldu. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 4,1 yükselerek 162 bin 932 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde Türkiye otomobil pazarında 304 bin 618 benzinli, 172 bin 366 hibrit, 52 bin 253 dizel ve 4 bin 319 otogazlı otomobil satıldı. Sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları 119 bin 640 olarak kaydedildi.

Uzatılmış menzil dahil hesaplama

Benzinli jeneratörle bataryayı şarj eden ve sürüşü elektrik motoruyla sağlayan uzatılmış menzil sistemli araçlar da dahil edildiğinde, yılın 8 ayında elektrikli otomobil satışları yüzde 18,5 pazar payı ile 120 bin 857'ye ulaştı. Bu araçlar Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu bakımından "elektrikli" sınıfında yer alıyor.

Yakıt türlerinde düşüş, elektriklide hızlı artış

Aynı dönemde benzinli otomobil satışları yüzde 21,5, dizeller yüzde 21,7, otogazlı otomobiller yüzde 0,5 geriledi. Buna karşın hibrit otomobil satışları yüzde 80,9, tam elektrikli otomobil satışları ise yüzde 154,4 arttı.

Dizel satışlarındaki azalışın ana nedeni olarak global üreticilerin dizel otomobil üretimini sonlandırma sürecinin devam etmesi ve bunun sonucunda pazara yeni dizel modellerin sunulmaması gösteriliyor.

Pazar paylarındaki değişim

Benzinli otomobillerin pazar payı geçen yılın ocak-ağustos dönemindeki %64,1'den bu yıl %46,5'e geriledi. Dizel otomobillerin payı %11'den %8'e düşerken, otogazlıların payı %0,7 ile sabit kaldı.

Toplam satışlardan alınan pay tam elektriklilerde %7,8'den %18,3'e, hibritlerde ise %15,7'den %26,3'e yükseldi. Tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit otomobiller birlikte toplam pazarın %44,4'ünü oluşturdu ve bu gruptaki toplam satış 293 bin 223'e ulaştı. Böylece satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit oldu.

Hibritler içinde plug-in hibritler 31 bin 975 satışla %4,9 pay elde etti; yıllık artış yüzde 1266,5 seviyesinde gerçekleşti.

Ağustos ayı verileri

Ağustos ayında toplam 17 bin 480 tam elektrikli otomobil satıldı; bu araçların aylık pazar payı %21,3 olarak hesaplandı. Aynı ayda 19 bin 2 hibrit otomobil satılırken, hibritlerin pazar payı %23,1 olarak kaydedildi.