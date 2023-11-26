Elinde altını olan köşe bucak saklasın! Uzman isim 1 ay sonra gram altındaki rekoru açıkladı!

İsrail-Filistin çatışması nedeniyle altının fiyatı arttı. Yıl sonuna kadar 2.000 dolar seviyesini aşması beklenen ons altının gram başına altını rekor seviyeye taşıdı. Uzmanlara göre yastığınızın altındaki altınları bozdurmak büyük bir hata olur.





Altın, jeopolitik gerilimler arttıkça güvenli liman olarak görülen bir yatırım aracı haline geldi. İsrail-Filistin çatışmasının ardından altının ons fiyatı 2.008 dolara yükseldi. Bu durum altının gram fiyatını da etkiledi. Sene başında işlem fiyatı 1115 TL olan gram altın, kasım ayında rekor seviyeye ulaştı. Yıl sonu tahminleri de altın yatırımcılarını sevindirdi.

YIL SONU 2 BİN DOLAR SEVİYESİ HEDEFLENMEKTE

1775 TL yakın vadede gramın altında destek seviyesi olarak öne çıkarken, bu seviyeye bakıldığında 1824 TL seviyelerinin görülebileceği kaydedildi. Orta vadede 2000 TL seviyesinin hedeflendiği belirtilirken, gram altının 1824 TL'nin üzerinde kalması durumunda 2000 TL seviyesinin görüleceği vurgulandı. Ons altının fiyatının yıl sonunda 2.000 dolar seviyesinde olması gerektiğinden dolar fiyatları 28,50 TL'nin üzerindeydi. Uzmanlar, 2024 yılında gram altının önce 2.500 TL'ye, ardından daha yüksek bir değere çıkabileceğini belirtti.

YASTIK ALTINDAKİ ALTINLAR DEĞERLENİYOR

Altın fiyatlarındaki yükseliş yastık altındaki altının değerini de artırdı. Ancak uzmanlar altına geçmenin büyük bir hata olacağını söylüyor. Uzmanlar, altın yatırımcılarının sabırlı olup fiyatların yükselmesini beklemesi gerektiğini, altın tüccarlarının ise pişman olacağını söylüyor. Altının fiyatının önümüzdeki yıllarda da yükselişini sürdüreceğini öngören uzmanlar, altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu hatırlatıyor.