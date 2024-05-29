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Elinde altını olanlar oh çekecek! Beklenen açıklama sonunda geldi

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son açıklamalarında yatırımcılara temkinli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Memiş, özellikle gram altın ve döviz piyasalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 29.05.2024 00:08
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 00:08
Elinde altını olanlar oh çekecek! Beklenen açıklama sonunda geldi

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara yönelik önemli uyarılarda bulundu. Memiş, son dönemde yaşanan fiyat dalgalanmalarıyla ilgili olarak yatırımcıların telaşa kapılmaması gerektiğini vurguladı. Özellikle Reisi'nin ölümü sonrası altın ve gümüş fiyatlarında artışlar yaşandığını ancak bu artışların sınırlı kaldığını belirtti.

İSLAM MEMİŞ'TEN AÇIKLAMA

islam

Döviz piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, dövizin Temmuz ayından itibaren yükselişe geçeceğini ve yıl sonunda 40 TL civarında olacağını öngördü. Ons altının 2 bin 450 dolara kadar yükseldiğini ve gram altının da 2 bin 550 TL'ye kadar çıktığını ifade eden Memiş, son günlerde yaşanan geri çekilmelerin ardından kısa vadede düşüş beklentisini koruduğunu belirtti. Yatırımcılara, gram altın yatırımı yapacak olanların ons altını takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Gelecek döneme ilişkin öngörülerini de paylaşan Memiş, jeopolitik gerilimler nedeniyle piyasalarda tansiyonun arttığını ancak durumun tekrar sakinleştiğini belirtti. Yıl sonu itibarıyla gram altın için 3000-3500 TL bandını, ons altın için ise 3000 doları beklediğini ifade etti.

Gümüş piyasasına da değinen Memiş, gümüşün yatırımcılara en çok gelir sağlayan araç olduğunu ve yılın ilk yarısında önemli kazançlar elde ettirdiğini belirtti. Gümüşün kısa vadede gerileme yaşayabileceğini ancak Temmuz ayından itibaren yükseliş trendine girebileceğini söyledi.

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