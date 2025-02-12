Elon Musk: ABD İflas Edebilir, Harcamaları Azaltmalıyız

Elon Musk'tan Uyarı: ABD Harcamalarda Kesintiye Gitmezse İflas Edebilir

ABD'li milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk, federal harcamaların azaltılmasının artık bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı. Bütçe açığı konusunda somut adımlar atılmaması durumunda ülkenin iflas riski taşıdığını ifade etti.

Musk, Oval Ofis'te düzenlenen basın toplantısında DOGE'nin amacının demokrasiyi yeniden tesis etmek olduğunu belirterek, halkın yönetime geri bildirimde bulunmadığı bir ortamda demokrasinin anlamsız hale geleceğini söyledi. "Eğer insanlar oy kullanamıyor ve iradelerinin seçilmiş temsilciler tarafından belirlenmesini sağlayamıyorlarsa, o zaman bir bürokraside yaşıyoruz demektir," şeklinde konuştu.

Bürokrasinin halka karşı sorumlu olması gerektiğini savunan Musk, bütçe açığının derhal ele alınması gerektiğini yineledi. "Sadece ulusal borcun faiz ödemeleri, Savunma Bakanlığı'nın bütçesini aşıyor," diyen Musk, buna karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. "Savunmaya çok para harcıyoruz. Ancak bu böyle devam ederse, ülkeyi iflas ettireceğiz."

Musk, federal harcamaların azaltılmasının 'isteğe bağlı değil, zorunluluk' olduğunu sözlerine ekledi. Ayrıca, bürokraside bazı kişilerin düşük maaşlarla birlikte on milyonlarca dolarlık servet biriktirmelerinin kendilerine tuhaf geldiğini ifade etti.

ABD Hazinesi'nde temel kontrol mekanizmalarının eksik olduğunu dile getiren Musk, ödemelerin kategorize edilmemesi nedeniyle bakanlıkların denetimden geçemediğine dikkat çekti. "Para kötü harcanırsa, vergi mükelleflerinin paraları mantıklı bir onay yoluyla harcanmazsa, bu kabul edilemez. Vergiler, insanlar için önemli olan şeylere akıllıca harcanmalıdır," dedi.

Ayrıca, bazı kişilerin 150 yaşında Sosyal Güvenlik ödemesi aldığını iddia eden Musk, hükümetin "düşmanca bir şekilde ele geçirilmesini organize ettiğini" ve bunu şeffaf olmayan bir şekilde yaptığını eleştirdi. Basın toplantısında, "İnsanlar büyük bir hükümet reformu için oy kullandı ve bunu elde edecek," diyerek sözlerini sürdürdü.