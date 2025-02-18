Elon Musk'tan Fort Knox Altın Rezervleri Açıklaması: Denetim İhtimali

Elon Musk, Fort Knox'taki altın rezervlerinin denetim imkanı üzerine konuştu ve canlı video turu önerdi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 02:21
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 02:21
Elon Musk'tan Fort Knox Altın Rezervleri Açıklaması: Denetim İhtimali

Elon Musk, Fort Knox'taki Altın Rezervlerini Denetleme İhtimalini Açıkladı

ABD Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki milyarder Elon Musk, değerli metallerin depolandığı Fort Knox'ta altın rezervlerini denetleyebilecekleri sinyalini verdi. Musk, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımında, "Fort Knox'ta altın arayışı." ifadelerini kullandı.

Fort Knox'ta Altın Çalınmadığını Kim Teyit Ediyor?

Utah Senatörü Mike Lee'nin Fort Knox'a girişinin engellendiğine dair paylaşımını alıntılayan Musk, "Fort Knox'tan altın çalınmadığını kim teyit ediyor? Belki vardır, belki de yoktur. O altın Amerikan halkına ait. Hala orada olup olmadığını bilmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Canlı Video Turu Önerisi

Musk, bir başka paylaşımında ise "Fort Knox'un canlı video turunu yapmak harika olurdu." şeklinde bir öneride bulundu. Bu açıklama, altın rezervlerine olan ilginin arttığını gösteriyor.

Senatörden Denetim Çağrısı

Öte yandan, Kentucky Senatörü Rand Paul, hafta sonu Musk'a Fort Knox'taki altın rezervlerini inceleme çağrısında bulunmuştu.

Fort Knox Hakkında Bilgiler

ABD Hazine Bakanlığı'nın internet sayfasında yer alan bilgilere göre, ziyaretçi girişine izin verilmeyen Fort Knox'ta değerli metal rezervleri depolanıyor. ABD Hazinesi'nin depoladığı altının neredeyse yarısı Fort Knox'ta saklanırken, mevcut altın varlığının 147,3 milyon ons olduğu kaydediliyor.

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