Elon Musk'tan Yaklaşık 1 Milyar Dolarlık Tesla Hisse Alımı

Elon Musk, 12 Eylül'de 2,57 milyon Tesla hissesi alarak yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yaptı; işlem sonrası hisseler %6'dan fazla yükseldi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 18:36
SEC bildirimi: 2,57 milyon hisse satın alındı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, şirkette yaklaşık 1 milyar dolar değerinde hisse alımı gerçekleştirdi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirime göre, Musk 12 Eylül tarihinde 2,57 milyon Tesla hissesi satın aldı. Söz konusu alımın toplam değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak kaydedildi.

Hisse alımının ardından Tesla hisseleri bugün yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı. Şirket hisseleri yılbaşından bu yana ise yüzde 4'ün üzerinde yükseliş gösterdi.

Musk'ın açık piyasada yaptığı son büyük hisse alımı Şubat 2020'de gerçekleşmişti. Analistler, bu alımı Musk'ın Tesla'nın geleceğine olan güveninin bir göstergesi olarak yorumladı.

Hisse alımı, Tesla Yönetim Kurulu'nun eylül ayı başında Musk'a performans hedeflerine ulaşması şartıyla yaklaşık 1 trilyon dolarlık ödeme teklifi sunmasının ardından geldi.

