Emekli aylığı 7500 TL ve altı olanlar yandı! Yeni maaş herkesi ağlatacak

Milyonlarca emeklinin maaş zammına ilişkin güncel gelişmeleri yakından takip ederken 7.500 TL alan bazı emeklilerin bu ay maaşlarına zam yapılmasının beklendiği açıklandı. Ayrıca, bazı emeklilerin emekli maaşlarına ek 62 TL daha yatırılacağı konuşuluyor.

Emekliler geçen yılın temmuz ayında yüzde 25'lik maaş artışı aldı ve bu artış temel maaşlara geldi. Bu nedenle 7500 lira maaş almaya devam ettiler.





KÖK MAAŞ ALANLAR DİKKAT!

Alınan bilgiye göre kök maaş olarak 5 bin lira maaş alan emekliler var. GK, 5.500 TL'nin yanı sıra 2.000 lira da artırarak emeklilerin maaşını 7.500 liraya çıkardı. Yüzde 37,5'lik artış asıl maaşı olan 5 bin 500 lira üzerinden yapılacak, 5 bin 500 lira maaş alan emeklilerin yeni maaşı ise 7 bin 562 lira olacak.

Şubat ayı içinde yürürlüğe alınacak olan refah payı zammına karşılık örnek vermek gerekirse asgari emekli maaşı 11.000 lira olması durumunda Ocak ayındaki 7.562 lira 11 bin liraya tamamlanacak.