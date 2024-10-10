TotalEnergies ve Mehmetçik Vakfı İşbirliği ile Yeni İstasyonlar Açıldı

TotalEnergies Yeni İstasyonları ile İstanbul'da Hizmete Girdi

TotalEnergies, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı'nın yönetimindeki 3 yeni akaryakıt istasyonunu İstanbul Kurtköy'de açtı. OYAK Enerji Sektörü Grup Şirketleri içinde faaliyet gösteren Güzel Enerji Akaryakıt AŞ, bu yeni istasyonların açılışını Kurtköy 1 numaralı istasyonda düzenlenen bir törenle gerçekleştirdi.

İleri Teknoloji ile Donatılmış İstasyonlar

Kurtköy'deki TotalEnergies istasyonları, elektrikli araç şarj üniteleri ve çevre dostu yakıt seçenekleri gibi birçok hizmet sunarak enerji sektöründe önemli bir dönüşüm sağlıyor. GüzelEnerji Genel Müdürü Mahmut Çil, açılışta yaptığı konuşmada, yeni nesil akaryakıt istasyonlarının sadece yakıt ikmali alanları değil, aynı zamanda kapsamlı hizmet merkezleri haline geldiğini belirtti.

Güçlü İşbirlikleri ile Sürdürülebilir Geleceğe Adım

Çil, Türkiye'deki bu dönüşümün öncüsü olarak istasyon yatırımlarını çok yönlü hizmet alanları olarak gördüklerini ifade etti. TSK Mehmetçik Vakfı ile gerçekleştirdikleri örnek işbirliğine dikkat çeken Çil, "Kurtköy'deki 3 istasyonumuzla bu işbirliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz," dedi.

Mehmetçik Vakfı'nın Enerji Geleceğine Katkısı

TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral İsmail Şanlı, vakfın Türkiye'nin enerji geleceğine katkıda bulunmayı önemli bir hedef olarak belirtti. Şanlı, "TotalEnergies İstasyonları yatırımlarının çözüm ortaklığını üstlenerek, ülkemizi sürdürülebilir bir geleceğe destekliyoruz," diye vurguladı. Ayrıca, açılan istasyonların hizmet ve ürün kalitesiyle fark yaratacağına inandığını belirtti. Müşterilerin istasyonlardan elde edilen gelirlerin şehit aileleri ve gazilere destek olacağının bilincinde olduğunu sözlerine ekledi.

TotalEnergies, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı yönetimindeki 3 yeni istasyonunu İstanbul Kurtköy'de hizmete aldı. OYAK Enerji Sektörü Grup Şirketleri bünyesinde hizmet veren Güzel Enerji Akaryakıt AŞ'nin (GüzelEnerji) TotalEnergies İstasyonları markası, TSK Mehmetçik Vakfı tarafından işletilen yeni istasyonlarının açılışını İstanbul Kurtköy 1 numaralı istasyonda düzenlenen törenle gerçekleştirdi.

TotalEnergies, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı yönetimindeki 3 yeni istasyonunu İstanbul Kurtköy'de hizmete aldı. OYAK Enerji Sektörü Grup Şirketleri bünyesinde hizmet veren Güzel Enerji Akaryakıt AŞ'nin (GüzelEnerji) TotalEnergies İstasyonları markası, TSK Mehmetçik Vakfı tarafından işletilen yeni istasyonlarının açılışını İstanbul Kurtköy 1 numaralı istasyonda düzenlenen törenle gerçekleştirdi.

TotalEnergies, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı yönetimindeki 3 yeni istasyonunu İstanbul Kurtköy'de hizmete aldı. OYAK Enerji Sektörü Grup Şirketleri bünyesinde hizmet veren Güzel Enerji Akaryakıt AŞ'nin (GüzelEnerji) TotalEnergies İstasyonları markası, TSK Mehmetçik Vakfı tarafından işletilen yeni istasyonlarının açılışını İstanbul Kurtköy 1 numaralı istasyonda düzenlenen törenle gerçekleştirdi.

TotalEnergies, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı yönetimindeki 3 yeni istasyonunu İstanbul Kurtköy'de hizmete aldı. OYAK Enerji Sektörü Grup Şirketleri bünyesinde hizmet veren Güzel Enerji Akaryakıt AŞ'nin (GüzelEnerji) TotalEnergies İstasyonları markası, TSK Mehmetçik Vakfı tarafından işletilen yeni istasyonlarının açılışını İstanbul Kurtköy 1 numaralı istasyonda düzenlenen törenle gerçekleştirdi.

TotalEnergies, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı yönetimindeki 3 yeni istasyonunu İstanbul Kurtköy'de hizmete aldı. OYAK Enerji Sektörü Grup Şirketleri bünyesinde hizmet veren Güzel Enerji Akaryakıt AŞ'nin (GüzelEnerji) TotalEnergies İstasyonları markası, TSK Mehmetçik Vakfı tarafından işletilen yeni istasyonlarının açılışını İstanbul Kurtköy 1 numaralı istasyonda düzenlenen törenle gerçekleştirdi.

TotalEnergies, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı yönetimindeki 3 yeni istasyonunu İstanbul Kurtköy'de hizmete aldı. OYAK Enerji Sektörü Grup Şirketleri bünyesinde hizmet veren Güzel Enerji Akaryakıt AŞ'nin (GüzelEnerji) TotalEnergies İstasyonları markası, TSK Mehmetçik Vakfı tarafından işletilen yeni istasyonlarının açılışını İstanbul Kurtköy 1 numaralı istasyonda düzenlenen törenle gerçekleştirdi.

TotalEnergies, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı yönetimindeki 3 yeni istasyonunu İstanbul Kurtköy'de hizmete aldı. OYAK Enerji Sektörü Grup Şirketleri bünyesinde hizmet veren Güzel Enerji Akaryakıt AŞ'nin (GüzelEnerji) TotalEnergies İstasyonları markası, TSK Mehmetçik Vakfı tarafından işletilen yeni istasyonlarının açılışını İstanbul Kurtköy 1 numaralı istasyonda düzenlenen törenle gerçekleştirdi.