Emekli kök maaşı 8 bin TL altı olanlar eyvah! SGK uzmanı kara haberi verdi

8 bin TL altında emekli maaşı alanlara kara haber! Uzman isim açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

8 BİN TL ALTI MAAŞ ALANLARA KÖTÜ HABER

Milyonlarca emekli vatandaş Temmuz ayında yapılacak emekli maaş zamlarını merakla bekliyor. Mayıs ayı enflasyon verilerine göre senelik enflasyon yüzde 75.45, aylık enflasyon ise yüzde 3.37 olarak gerçekleşti. Bu şekilde 5 aylık verilere göre yüzde 22.72 zam oranı netleşmiş oldu. Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile yüzde 17.4 zammı kesinleşmiş oldu. Emekli ve memurlar yapılacak zamları heyecanla beklerken SGK Uzmanı Özgür Erdursun konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'SSK ve Bağ Kur emeklisi için yüzde 22.72 oranında ilk zammın Haziran ayı enflasyonunda da yüzde 3 oranında artış yaşanırsa yüzde 26 oranında olacağını düşünüyorum. Memur ve memur emeklisi toplu sözleşmeyle yüzde 21 alacak. Önceki zam döneminde SSK ve Bağ Kur emekli zammı ve memur emeklisi zammı eşitlenmişti. Ama Temmuz ayında bu durum tam tersi olabilir. 3 milyondan fazla kişinin emekli maaşı 10 bin TL'ye tamamlanıyor. En düşük emekli maaşında artış yapılmazsa bu rakam altında maaş alanlar yine 10 bin TL maaş almaya devam edecek.'





Temmuz ayında güncel verilere göre zam yapılırsa memur maaşları 32 bin 860 TL'den 38 bin 577 TL'ye; bekar memur maaşı 30 bin 372 TL'den 35 bin 656 TL'ye; memur emeklisi maaşı 14 bin 740 TL'den 17 bin 304 TL'ye yükselecek. Temmuz ayında en düşük memur maaşının da 39 bin 438 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Ortalama memur maaşları da Temmuz ayında 44 bin TL ile 44 bin 500 TL seviyelerine yükselebilir. En düşük emekli memur maaşının da 17 bin 690 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Yüzde 22.72 zam oranına göre emekli maaş zamları ise şu şekilde olacak;

Bağ-Kur (Esnaf): 10.178 TL - 12.490 TL

Bağ-Kur (Tarım): 8.089 TL - 9.927 TL

SSK (2000 öncesi): 11.367 TL - 13.949 TL

SSK (2000 sonrası): 7.047 TL - 8.648 TL

Meslek Grubu Derece/Kademe Ocak 2024 Maaşı (TL) Temmuz 2024 Maaşı (TL)

ŞUBE MÜDÜRÜ 1/4 48.414 58.106

MEMUR 9/1 34.217 41.067

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 44.066 52.888

ÖĞRETMEN 1/4 39.763 47.723

BAŞKOMİSER 1/3 48.675 58.419

POLİS MEMURU 8/1 44.047 52.865

UZMAN DOKTOR 1/4 55.464 66.567

HEMŞİRE 5/1 39.444 47.340

MÜHENDİS 1/4 49.415 59.307

TEKNİSYEN 11/1 35.111 42.140

PROFESÖR 1/4 71.806 86.181

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 47.387 56.873

VAİZ 1/4 41.205 49.454

AVUKAT 1/4 47.087 56.513

MÜSTEŞAR 1/1 53.597 64.316

GENEL MÜDÜR 1/1 47.438 56.926

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 18.616 22.339

MEMUR (LİSANS) 4/1 14.574 17.489

ÖĞRETMEN 1/4 22.076 26.491

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 31.254 37.505

BAŞKOMİSER 1/4 22.076 26.491

POLİS MEMURU 1/4 22.076 26.491

HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 22.076 26.491

MÜHENDİS 1/4 22.104 26.525

TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 15.870 19.044

PRATİSYEN HEKİM 1/4 32.626 39.151

PROFESÖR 1/4 38.324 45.989

İMAM HATİP - 22.076 26.491

AVUKAT 1/4 22.076 26.491