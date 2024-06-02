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Emekli maaşı 10 bin TL ve üzeri olana 10.000 TL daha ödeme! Tek şart yetiyor

Bayram sevincine ek olarak, 10.000 TL’den fazla emekli aylığı alan vatandaşlar için, devletin öncülük ettiği bankalar aracılığıyla 10.000 TL ek ödeme sağlanacak.

Yayın Tarihi: 02.06.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 15:37
Emekli maaşı 10 bin TL ve üzeri olana 10.000 TL daha ödeme! Tek şart yetiyor

Bayram heyecanına katkıda bulunacak haberler emekli vatandaşlarımız için gelmeye devam ediyor. Aylık geliri 10.000 TL’nin üzerinde olan emeklilere yönelik, yeni bir nakit bonus müjdesi verildi. Üç büyük devlet bankası, bayram arefesinde emekli bireylere toplamda 10 bin TL tutarında nakit yardımı yapacaklarını duyurdu. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, emeklilerin IBAN numaralarına ek finansal destek sağlayacak. Bayram öncesinde mali bir ferahlık arayan emekliler, başvurularını gerçekleştirerek, hızlı bir şekilde ek ödemelerini alabilecekler.

EMEKLİ HAKKINDA

ÜÇ BÜYÜK BANKADAN BAYRAMDA EMEKLİYE JEST

Bayram yaklaşırken, devlet bankaları emekli vatandaşlarımıza özel bir jest yapıyor. Yeni bir finansal destek paketi tanımlanmış durumda. SSK, Bağ-Kur, 4c kategorisindeki tüm emekliler, başvuru şartlarını taşımadan, kamu bankalarından 10.000 TL’lik faizsiz nakit avans fırsatından yararlanabilecek. 

Aylık geliri 10.000 TL’nin üzerinde olan emeklilere yönelik kapılarını sonuna kadar açan devlet bankaları, nakit avansın yanı sıra promosyon kampanyalarını da sürdürüyor. Faizsiz nakit avans olanaklarından faydalanmak isteyen emekliler, 31 Mayıs tarihine kadar mobil ve internet bankacılığı hizmetleri veya banka şubeleri aracılığıyla başvuruda bulunabilirler. Kamu bankalarının sunduğu promosyon avantajları da emekliler için daha da cazip hale getirildi.

PROMOSYON

12 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI

Kamu bankaları, emekli vatandaşlarımıza özel bir jest daha sunuyor: Maaşlarını bu bankalarda üç yıl süreyle almayı kabul edenlere, 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılacak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın direktifleri doğrultusunda alınan yeni kararla, emekli promosyonları artırıldı ve şimdi 8.000 TL’den 12.000 TL’ye kadar çeşitlilik gösteriyor. Emekliler, bu promosyon avantajının yanı sıra, faizsiz nakit avans olanaklarından da faydalanabiliyorlar. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyen emekli müşteriler, belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlayabilirler.

PROMOSYON HAKKINDA

50 BİN TL'YE VARAN KREDİ İMKANI

Bayram vesilesiyle, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank’ın sunduğu avantajlar sadece nakit desteğiyle sınırlı kalmıyor. Bayram harcamaları için ek finansman arayan emekliler, bu bankalardan yapacakları başvurular neticesinde, 50.000 TL’ye kadar olan miktarlarda faizsiz ya da düşük faiz oranlarıyla kredi imkanından yararlanabiliyorlar. 

Emekli kredisi paketleri dahilinde, kamu bankaları 36 aya varan vade seçenekleri sunuyor. Yeni kampanyalardan faydalanmak isteyen emeklilerin, 31 Mayıs tarihine kadar işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

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