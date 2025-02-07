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ABD'de Ocak Ayı Tarım Dışı İstihdam Beklentileri Aştı

ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 143 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı. İşsizlik oranı ise %4'e geriledi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:02
ABD'de Ocak Ayı Tarım Dışı İstihdam Beklentileri Aştı

ABD'de Ocağa Ait İstihdam Verileri Açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin tarım dışı istihdam raporunu duyurdu. Bu veriler, ekonomideki durumu gözler önüne seriyor.

Tarım Dışı İstihdamda Artış Beklentilerin Altında Kaldı

Ülkede tarım dışı istihdam ocakta 143 bin kişi artarak, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Analistler, istihdamda 169 bin kişilik bir artış öngörmüştü.

Sağlık hizmetleri, perakende ticaret ve sosyal yardım gibi sektörlerdeki istihdam artışları dikkat çekerken, madencilik, taş ocağı ve petrol-gaz çıkarma endüstrilerinde azalmalar yaşandı.

İşsizlik Oranı Düşüş Gösterdi

Ocak ayında işsizlik oranı, %4'e düşüş gösterdi. Bu azalış, bir önceki ay olan %4,1'den 0,1 puanlık bir gerilemeyi işaret ediyor. Piyasa beklentileri ise işsizlik oranının aynı seviyede kalacağı yönündeydi.

Ülkedeki işsiz sayısı, geçen ay 37 bin kişi azalarak 6 milyon 849 bine geriledi. İş gücüne katılım oranı ise %62,5'ten %62,6'ya yükseldi.

Ortalama Çalışma Saatleri ve Kazançlar

İlgili dönemde haftalık ortalama çalışma saati 34,1'e vähs ederken, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından dikkatle izlenen ortalama saatlik kazanç %0,5 artarak 35,87 dolara yükseldi. Geçen yıl aralık ayında ise bu kazancın %0,3 artacağı tahmin ediliyordu.

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