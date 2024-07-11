Araç muayenelerinde yeni masraf çıktı! Sürücüler artık buna da para ödeyecek!

Tahsilat farkı, araç muayenesi sırasında kredi kartı ile ödeme yapılması durumunda alınan ek bir ücrettir. TÜVTÜRK'ün yaptığı açıklamaya göre, bu ücret doğrudan kendileri tarafından değil, hizmet sağlayıcı firmalar tarafından talep edilmekte. Ancak bu açıklama, araç sahiplerinin tepkisini dindiremedi. Birçok araç sahibi, bu ek ücreti haksız bulmakta ve iptal edilmesini istemekte.

TÜVTÜRK, kredi kartıyla ödemelerde ek bir ücret talep etmediklerini, ancak hizmet sağlayıcı firmaların işlem maliyetlerini karşılamak için bu tür ücretler talep edebileceğini bildirmiştir. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu durum, araç sahiplerinin tepkisini çekmiştir. Araç sahipleri, tahsilat farkı uygulamasının yasal temelini sorgulamakta ve tüketici hakları kapsamında bu durumun araştırılmasını talep etmektedir.





EK MALİYETLER VE TÜKETİCİ HAKLARI

Araç sahipleri, yüksek akaryakıt fiyatları ve muayene ücretlerine ek olarak gelen tahsilat farkı uygulamasının, bütçelerini zorladığını belirtmektedirler. Sosyal medya platformlarında bu uygulamaya karşı yapılan yorumlarda, bu ek ücretin kaldırılması gerektiği sıklıkla dile getirilmektedir. Tüketici hakları savunucuları ise, bu tür ek ücretlerin yasal olup olmadığını ve hangi koşullarda uygulanabileceğini sorgulamaktadırlar.

ALTERNATİF ÇÖZÜMLER VE ÖNERİLER

Araç sahipleri, tahsilat farkı uygulamasına yönelik alternatif çözümler aramaktadır. Nakit ödeme ile bu ek maliyetten kaçınmak mümkün olsa da, pek çok kişi kredi kartı kullanımının daha pratik ve güvenli olduğunu düşünmektedir. Bu sebeple, hizmet sağlayıcı firmaların ek ücret talep etmeden kredi kartı ödemelerini kabul etmeleri veya TÜVTÜRK'ün bu uygulamayı yeniden değerlendirmesi gibi öneriler gündemde yer almaktadır.

Tahsilat farkı uygulaması, araç sahiplerinin maliyetlerini artıran bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Yüksek akaryakıt fiyatları ve muayene ücretlerine ek olarak gelen bu ücret, araç sahiplerinin bütçelerini zorlamakta ve geniş çapta tepki toplamaktadır. TÜVTÜRK'ün ve hizmet sağlayıcı firmaların bu durumu yeniden değerlendirmesi ve tüketici haklarını gözeterek hareket etmeleri, araç sahiplerinin mağduriyetini önleyecektir.

