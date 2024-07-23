Emekli maaşını yükseltmenin gizli formülü! SGK uzmanı şifreyi verdi

Temmuz ayında yapılan düzenlemelerle birlikte emekli maaşlarına yüzde 24,73 oranında bir zam yapıldı. Ancak, bu artışın ardından emekli maaşları arasında dikkat çekici bir farklılık gözlemleniyor. Çoğu emekli, en düşük aylık olan 12 bin 500 TL'yi alırken, bu durum emeklilerin tepkisini çekiyor. SGK Uzmanı Murat Bal, emekli maaşlarındaki bu farklılıkların nedenlerini ve yüksek maaş almanın püf noktalarını açıkladı.

Murat Bal, emeklilik planlaması yaparken dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntıyı paylaştı. Bal, "Emeklilik planlaması olan kişilerin 2024 yılı ile ilgili planlarını bir kez daha gözden geçirmesi gerekiyor. Örneğin, 30 Aralık’ta verdiğiniz dilekçe ile 20 bin TL maaş alabilirsiniz, ancak bu dilekçeyi 2 Ocak’ta verirseniz, maaşınız 14 bin TL olacak. Bu, yüzde 30’a varan bir fark yaratabiliyor" dedi. Bal, bu farkın hesaplama sistemindeki değişikliklerden kaynaklandığını belirtti.





Emekli olmak için, kadınların 20, erkeklerin ise 25 yıl sigortalı olmaları ve en az 5000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları gerekiyor. Ayrıca, malulen emeklilik için belirli hastalıklara sahip olma şartı aranmaktadır. Bu hastalıklar arasında kanser, parkinson sendromu, epilepsi, beyin tümörü, multipl skleroz (MS), serebral palsi, retina kanaması, organ nakli, uzuv kaybı, şizofreni, bipolar bozukluk, siroz, anemi, demans, zeka gerilikleri ve AIDS gibi rahatsızlıklar bulunuyor.

Murat Bal’ın açıklamaları, emeklilik planlaması yapanların maaşlarını artırmak ve doğru zamanda başvuru yapmak için önemli ipuçları sunuyor. Yüksek emekli maaşı almak isteyenler, bu bilgileri dikkate alarak emeklilik başvurularını zamanında yapmalı ve gerekli şartları yerine getirmeye özen göstermelidir.