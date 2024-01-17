Emekli maaşlarına ek zam için gözler bu kez SGK'da

Yüzbinlerce SSK ve Bağ-Kur emeklisi için beklenen zam haberi nihayet geldi. Yüzde 5 ilave zam ve 10 bin liralık en düşük emekli maaşı için hazırlanan yasa teklifi, yarın saat 11.00’de Meclis'e sunulacak. Bu teklifin gelecek hafta yasalaşması beklenirken, zamlı emekli maaşları için de ödeme takvimi belli oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiren yasa teklifi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından yarın saat 11.00'de toplanacak olan Meclis, bu teklifi ele alacak ve bekleyen milyonlarca emekli için önemli bir adım atacak.





Teklifin kabul edilmesinin ardından ise gelecek hafta Genel Kurul'da ele alınıp yasalaşması bekleniyor. Bu durum, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarını belirleyecek ve en düşük emekli maaşını artıracak.

Zamlı emekli maaşlarının ne zaman ödeneceği de merak konusu. SSK emekli maaşı ödemeleri bugün başladı ve 26 Ocak'ta sona erecek. Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Bu ödemelerle birlikte emekliler, yüzde 37,57'lik artışın yanı sıra yeni maaşlarını hesaplarında görecekler.





Fakat emekli kök maaşına yapılan zamdan sonra hala 7500 TL'nin altında kalan aylıklar 7500 TL olarak ödenecek. SGK tarafından belirlenecek bir takvimle, 2500 liralık fark Şubat ayında emeklilere ödenecek.

Öte yandan, 4A SSK emekli maaşları ve Bağ-Kur emekli maaşları ödeme tarihleri de belirlendi. Tahsis numarası son rakamına göre belirlenen ödeme takvimine göre, SSK emekli maaşları 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emekli maaşları ise 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek. Bu takvim, emeklilerin aylık ödemelerini daha düzenli bir şekilde alabilmelerine yardımcı olacak.