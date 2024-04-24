Emekli maaşlarına Nisan ayarı! Hesaplar değişti: Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

Emeklilerin yüzünü güldürecek gelişme! Onay verildi, bu oranlarda zam yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞLARI HESAPLAMA TABLOSU DEĞİŞTİ

Memur maaşlarına Temmuz ayında tekrar bir zam yapılacak. Senenin ilk 6 ayı için enflasyon tahminleriyle memur enflasyon farkı ortaya çıkmış oldu. Toplu sözleşme zammı ile beraber memur maaşlarının yüzde 20 oranında yükselmesi tahmin ediliyor. Güncel olarak senenin ilk üç aylık enflasyon oranı yüzde 15.05 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası 6 aylık enflasyon oranlarını yüzde 25.46 olarak tahmin ediliyor. Bu oranlar emekli maaşlarına da yansıyacak. Memur ve memur emeklisi maaşları ise emekli maaşlarından daha farklı hesaplanıyor. Temmuz ayında memur maaşlarına toplu sözleşme oranları da eklenecek. 2024 senesi Ocak ayında emekliler ve memurların maaşlarına yüzde 49.25 oranında zam yapıldı. Temmuz ayında yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15 oranını geçen rakamlar maaşlara yansıyacak. Merkez Bankası verileri kapsamında ilk 6 aylık verilerin yüzde 25.46 olarak yaşanması bekleniyor.





Yani memur enflasyon farkı yüzde 9.09 olarak gelecek gibi duruyor. Eğer tahminler yaşanırsa memur maaşlarına yüzde 20 zam yapılacak. Ocak ayında yapılan zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 32 bin 860 TL'ye yükseldi. En düşük memur emeklisi maaşı ise 10 bin TL'ye yükseldi. 6 aylık enflasyon tahminlerine göre yapılacak zamlarla beraber en düşük memur maaşı 39 bin 432 TL'ye yükselecek. Emekli vatandaşlar için Temmuz ayında maaşlara refah payı eklemesi de yapılacak. Refah payı zammı ve en düşük emekli maaşı için meclisin düzenlemelere onay vermesi gerekiyor. Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi kapsamında Nisan, Mayıs, Haziran enflasyon beklentileri yüzde 3.25, yüzde 3, yüzde 2.54 olarak açıklandı. Bu oran tahminlerine göre 6 aylık enflasyon oranları yüzde 25.47 olarak gerçekleşecek. Bu şekilde emekli maaşları, memur maaşları, SED ödemeleri belirlenmiş olacak. En düşük emekli maaşı ise beklentiler kapsamında 12 bin 500 TL'yi geçmiş olacak.