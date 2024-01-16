Emekli maaşlarında büyük zam ayyuka çıktı! Bu detay kimsenin aklına dahi gelmemişti

Emekli maaşlarına dair zam düzenlemeleri ve beklenen net zam oranlarına dair önemli bir gelişme meydana geldi. Enflasyon rakamlarının açıklanması, İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yüzde 37,57'lik bir artışın olacağına işaret etti. Ancak, bu zam sürecinde öngörülemeyen bir sorun ortaya çıktı.

Kamu çalışanı emeklileri, toplu sözleşme kapsamında yüzde 15 zamın üzerine, 2023 yılı temmuz-aralık döneminde oluşan enflasyon farkını ekleyerek yüzde 49,25 oranında zam alacaklar. Öte yandan, İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, geçen yılın ikinci altı aylık dönemindeki TÜFE artış oranında yüzde 37,57 zam bekleyebilirler.





Ancak, ocak dönemindeki 11,7 puanlık zam farkı, emekli grupları arasında dengeleme gerekliliğini ortaya çıkardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sunulan bir rapor ile bu farkın kapatılması amacıyla alternatif çözüm yollarını değerlendiriyor.

Yapılmak istenen düzenleme iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada, kök maaşı düşük olan emekliler için bir adım atılması planlanıyor. Bu çerçevede en düşük emekli maaşı, 10 bin liranın biraz üzerine çıkarılarak 10 bin 250 lira gibi bir rakama yükseltilecek. Ancak, bu durumda en düşük maaş alan emekli sayısının 4 milyon 900 bin kişiden 5 milyon 200 bine çıkması bekleniyor.





Önerilen bir diğer adım, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik olarak maaşları 7 bin 500 lira altında olanlara ek 5 puanlık bir zam uygulayarak iyileştirmektir. Bu durum, söz konusu maaş dilimindeki yaklaşık 5 milyon emeklinin zam oranını yüzde 49,25'e çekebileceği şeklinde ifade edilmektedir.

Ancak, bu stratejilerin bütçe dengelerine ve enflasyon hedefine olumsuz etkilerinin olduğu vurgulanmaktadır. Bununla birlikte, deprem hasarlarının giderilmesi ve EYT düzenlemesinin maliyeti gibi faktörler göz önüne alındığında, maliyetin 500 milyar lirayı aşabileceği belirtilmektedir.

Ekonomi yönetimi, sadece EYT düzenlemesinin maliyetinin bile büyük olduğu bir tabloda, bütçe dengesi ve enflasyon hedefinin zorlanabileceğini belirterek, emekli zammında yeni bir düzenlemeye sıcak bakmıyor. Ancak son kararı verecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak.