Emekli maaşlarında son dakika! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisi hemen bu listeye baksın

Emeklilere Müjdeli Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İlave Hamlesiyle Yüzde 49.25'lik Yepyeni Zam!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Enflasyon zammının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ek bir 5 puanlık artış yapılarak emeklilere sunulan zam oranı, başlangıçta yüzde 37.57 olan enflasyon zammını geçerek önce yüzde 42.6'ya, ardından son talimatla yüzde 49.25'e çıkarıldı. Ekonomi yönetimi, ücret artışına dair etki analizini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunarken, 6 puanlık ikinci ek zammın maliyetinin yaklaşık 50 milyar lira olduğunu belirtti.

Emekli maaşlarındaki bu önemli artışın ardında yatan nedenler ve ekonomik etkiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda detaylı bir şekilde incelendi. Sonuç olarak, emekliye yönelik üçüncü zam için gerekli yasal düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı ve önümüzdeki hafta itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bu sayede, emeklilerin hesaplarına ek ödemeler yansıtılacak.

Yapılan ilave zam sonucunda kök aylıklar da yeniden hesaplanacak. Örneğin, 6 bin 900 lira kök aylığına sahip bir emekli, yeni zamla birlikte 3 bin 398 lira artışla aylık 10 bin 298 lira alacak. Bu artış, 10 bin liranın üzerinde kalan emekli sayısını da olumlu bir şekilde etkileyerek daha fazla emeklinin bu avantajdan yararlanmasını sağlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan'dan Milyonlarca Emekliye Yeni Yıl Hediyesi: Yüzde 49.25'lik Zam ile Refah Artışı!

Ülkemizin milyonlarca işçisi, çiftçisi, esnaf emeklisi ve dul-yetim aylığı alan vatandaşları için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına üçüncü bir zam yaparak, Ocak 2024 itibariyle 11.68 refah payı ekleyerek 6 aylık artış oranını yüzde 49.25'e çıkardı.

Başlangıçta yüzde 37.57 olarak belirlenen enflasyon zammı, Erdoğan'ın 5 puan eklemesiyle önce yüzde 42.6'ya, ardından son talimatla yüzde 49.25'e yükseltildi. Ekonomi yönetimi, bu ücret artışının geniş kapsamlı etkilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaşırken, 6 puanlık ikinci ek zammın maliyetinin yaklaşık 50 milyar lira olduğu ortaya çıktı.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan üçüncü zamla ilgili yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanacak ve gelecek hafta itibariyle emeklilerin hesaplarına ek ödemeler yansıtılacak. Bu kapsamda, kök aylıklar ilave zam sonrasında yeniden hesaplanacak ve 10 bin liranın üzerinde kalan emekli sayısı önemli bir artış gösterecek.

Örneğin, 6 bin 900 lira kök aylığına sahip bir emekli, yeni zamla birlikte 3 bin 398 lira artışla aylık 10 bin 298 lira alacak. Yüzde 37.57'lik zam sonrasında kök aylığı 7,500 liranın altında olanlar, yasal düzenleme yapılıncaya kadar 7,500 lira alırken, yüzde 49.25'lik artışla birlikte bu rakam 11 bin 193 liraya çıkacak.

Yeni zamla oluşan 3 bin 693 liralık fark ise yasal düzenlemenin ardından en geç gelecek hafta emeklilerin hesaplarına yatırılacak, böylece milyonlarca emekli ekonomik anlamda rahat bir nefes alacak.

Emekli Maaşlarına Yepyeni Zamlar: İşte Detaylı Hesaplamalar ve Güncel Rakamlar!

Emeklilerimizi sevindirecek bir haber var! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan yeni düzenleme ile kök aylığı 10 bin lira seviyesinde olan emeklinin aylığı 14 bin 925 lira, 12 bin 500 lira olanın 18 bin 656 lira, 15 bin lira olanın 22 bin 387 lira, 20 bin lira olanın ise 29 bin 850 lira olacak. Bu önemli artışlar, 1 Ocak 2024 itibariyle geçerli olacak.

SSK (2000 öncesi) emekli aylığı 7 bin 616 lira olan vatandaşlarımız, yüzde 49.25'lik artışla 7 bin 616 liradan 11 bin 366 liraya yükselirken, en düşük Bağ-Kur emeklisi olan kök aylığı 6 bin 818 lira olanlar da artık 10 bin 175 lira alacaklar. Bağ-Kur tarım işçilerinin kök aylığı da 5 bin 420 liradan 8 bin 89 liraya çıkarken, bu tutar da 10 bin liraya tamamlanacak.

Yapılan ek zamların 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak olmasıyla, SSK emeklileri 17-25 Ocak tarihlerinde, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak tarihleri arasında yüzde 37.57 oranında zamlı emekli aylığı ödemelerini alacaklar. Ayrıca, refah payı farkı da gelecek hafta hesaplara yatırılacak. Ocak farkları yattıktan sonra Şubat aylıkları yeni oranlardan yatırılacak.

Bu güncelleme, aylıkları 10 bin liranın altında kalan emeklilere de kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Yine aynı dönemde, yaklaşık 2 milyon 482 bin memur emeklisi de zam farkını almaya başlayacak.

Aylıklarını her ay alanlara Ocak ayı itibariyle 1 aylık tutarda ödeme yapılacakken, üç aylıklar halinde alanlara Kasım-Aralık-Ocak dönemindekilere 1 aylık, Aralık-Ocak-Şubat döneminde alanlara 2 aylık, Ocak-Şubat-Mart döneminde alanlara ise 3 aylık tutarında fark ödemesi gerçekleştirilecek.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere yılda 2 defa belirleniyor. Temmuz ayında enflasyonun tahmin edildiği gibi yüzde 24 çıkması durumunda, işçi, esnaf, çiftçi emeklilerinin aylığı da yüzde 24 artacak. Enflasyon gelişmelerine bağlı olarak, emekliye refah payı uygulamasının devam etmesi bekleniyor.

Ocak ayı aylıkları yüzde 37.57 zam ve en düşük aylıklar da 7500 lira taban aylık üzerinden yatırıldı. Aralık ayı itibariyle geçerli kök aylığa yansıtılan yüzde 37.57'lik enflasyon zammı oldu. Bu tutara yüzde 4'lük ek ödeme (kök aylık 7 bin 135 liranın altında ise yüzde 5) oranındaki ek ödemeyle taban aylık altında kalanlara 7500 lira yatırılıyor. Yasa yürürlüğe girdikten sonra Aralık ayı kök aylığı yüzde 49.25'lik zamma göre hesaplanacak. Bu aylığın yüzde 4-5'i oranında ek ödeme hesaplanacak. Yeni kök aylık, ek ödeme hesaba yatırılan tutardan çıkarılarak oluşan ek zam ödenecek. Taban aylık 10 lira olacağı için 7 bin 500 lira yatırılanlar 2 bin 500 lira fark alacak.



Ek Zam Tablosu Örnekleri

ARALIK MAAŞI: 7.500 TL

-Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.318 TL

-Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.194 TL

Ek zam farkı: 876 TL

ARALIK MAAŞI: 7.600 TL

-Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.455 TL

-Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.343 TL

Ek zam farkı: 888 TL

ARALIK MAAŞI: 7.800 TL

-Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.730 TL

-Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.641 TL

Ek zam farkı: 911 TL

ARALIK MAAŞI: 8.000 TL

-Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.005 TL

-Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.940 TL

Ek zam farkı: 934,40 TL

ARALIK MAAŞI: 8.200 TL

-Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.280 TL

-Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.238 TL

Ek zam farkı: 958 TL

ARALIK MAAŞI: 8.500 TL

-Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.693 TL

-Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.686,25 TL

Ek zam farkı: 992,80 TL

ARALIK MAAŞI: 8.600,00 TL

-Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.831 TL

-Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.835 TL

Ek zam farkı: 1.004 TL

ARALIK MAAŞI: 8.700 TL

-Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.969 TL

-Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.985 TL

Ek zam farkı: 1.016 TL

ARALIK MAAŞI: 8.800 TL

-Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.106 TL

-Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.134 TL

Ek zam farkı: 1.028 TL

ARALIK MAAŞI: 9.000 lira

-Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.381 TL

-Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.432 TL

Ek zam farkı: 1.051 TL

ARALIK MAAŞI: 9.500 TL

-Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.069 TL

-Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.179 TL

Ek zam farkı: 1.110 TL

ARALIK MAAŞI: 10.000 TL

-Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.757 TL

-Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.925 TL

Ek zam farkı: 1.168 TL

ARALIK MAAŞI: 10.500 TL

-Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.445 TL

-Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.671 TL

Ek zam farkı: 1.226 TL

ARALIK MAAŞI: 10.800,00 TL

-Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.858 TL

-Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.119 TL