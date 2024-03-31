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Emekli maaşlarında yüzde 33,6 ayrıntısı! Emeklinin uykuları kaçacak

Türkiye'de emeklilerin maaşlarında görülen yüzde 33,6'lık azalma, ülkenin yaşayan vatandaşlarını endişelendiriyor. Artan enflasyon ve hayat pahalılığı, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarını giderek zorlaştırıyor. Asgari ücretin bile altında maaş alan emekliler, geçim sıkıntısıyla boğuşurken, iktidarın "ek gelir" önerileri de hayal kırıklığı yaratıyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 31.03.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 09:55
Emekli maaşlarında yüzde 33,6 ayrıntısı! Emeklinin uykuları kaçacak

Türkiye'de artan enflasyon ve hayat pahalılığı, vatandaşların geçim derdini her geçen gün daha da artırıyor. Özellikle asgari ücretin altında maaş alan emekliler, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. İktidarın sunduğu 'ek gelir' tavsiyeleri ise emekli vatandaşlar arasında hayal kırıklığı yaratıyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) sosyal koruma harcamaları istatistiklerine dayanarak Türkiye'deki emeklilerin durumunu inceledi. DİSK-AR tarafından yapılan çalışma, Türkiye'deki emeklilerin durumunun ciddiyetini vurguladı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin bu durumu doğruladığını belirtti.

Ülkedeki emekliler, artan enflasyon ve hayat pahalılığıyla başa çıkmakta zorlanıyor. Özellikle asgari ücretin altında maaş alan emekliler, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor. Her geçen gün artan giderler, emekli maaşlarının yetersizliğini daha da belirgin hale getiriyor.

İktidarın önerdiği 'ek gelir' çözümleri ise emekli vatandaşlar arasında yetersiz bulunuyor. Ek gelir imkanları, emeklilerin yaşadığı sıkıntıları gidermeye yetmiyor ve genel olarak hayal kırıklığı yaratıyor. TÜİK verileri de emeklilerin mali durumunu teyit ediyor. Artan enflasyon ve hayat pahalılığı, emeklilerin satın alma gücünü giderek azaltıyor ve ekonomik açıdan daha da zor bir duruma sokuyor.

 

EMEKLİ AYLIĞI AVRUPA ÜLKELERİNİN ALTINDA! İŞTE TÜM MERAK EDİLENLER

EMEKLİ AYLIĞI AVRUPA ÜLKELERİNİN ALTINDA! İŞTE TÜM MERAK EDİLENLER

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan son verilere göre, 2021 yılında %11,4 olan yaşlı nüfusun (65 yaş ve üzeri) yoksulluk oranı, 2023 yılında %21,7'ye yükseldi. Özellikle 65 yaş ve üzeri kadınlarda bu oranın 2021'den 2023'e %12,6'dan %22,4'e çıkması dikkat çekiyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü'nün (DİSK-AR) 23 Mart 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaştığı "Avrupa’da ve Türkiye’de Emeklilerin Durumu" başlıklı araştırma raporuna göre, Türkiye'deki emekli aylıkları Avrupa ülkelerinin gerisinde kalıyor. Ortalama emekli aylığı, merkezi Avrupa ülkelerindeki rakamların sadece altıda birine denk geliyor. İspanya'da 1417 avro, Fransa'da 1485 avro, Almanya'da 1552 avro, İtalya'da 1582 avro, Belçika'da 1717 avro ve Hollanda'da 1003 avro olan ortalama emekli aylığına karşılık Türkiye'de bu rakam sadece 237 avro seviyesinde.

Araştırmaya göre, Türkiye'deki emekli aylıklarındaki azalma da endişe verici boyutlara ulaşıyor. Avro bazında emekli aylıklarında 2012 ile 2021 yılları arasında %33,6'lık bir düşüş yaşanmış durumda. Türkiye'de emekli aylıklarına Avrupa ülkelerinden çok daha az kaynak ayrıldığı belirtilirken, 2002 yılında ortalama emekli ve hak sahibi aylık ve gelirlerinin asgari ücretin %22 üzerinde olduğu, ancak 2023 yılında bu oranın %26'nın altına indiği ifade ediliyor. Bu durum, emeklilerin maddi açıdan giderek zor duruma düştüğünü gösteriyor.

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