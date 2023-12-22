Emekli promosyon savaşı kızışıyor! O banka promosyon tutarını 15.000 TL'ye çıkardı

Emeklinin şu sıralar gündeminde olan konu emekli maaş zammı olurken, kesin zam oranının 3 Ocak enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında ortaya çıkacağı biliniyor. Emeklinin alım gücünün arttırılması adına emekli maaşlarına enflasyona ek olarak refah payı uygulamasının da devreye sokulacağı tahmin ediliyor. En düşük emekli zammı oranı TCMB yıl sonu enflasyon oranına göre yüzde 37 üzerinde olması planlanırken, buna ek olarak 5 10 puan refah payı uygulamasının uygulanması olası gibi duruyor. emekli maaşlarının artması emekli promosyonları için maaş aralığını da yükseltecek. Öte yandan bankalar promosyon savaşından kazanan olmak, emekli potföyünü arttırmak adına promosyon kampanyalarını güncelleyeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU

Yeni yıla sayılı günler kala Türkiye Finans emekli promosyonu ödemesi tırmanışa geçmişe benziyor. Türkiye Finans Aralık ayı emekli promosyonu ödemesi olarak 15.000 TL'ye varan rakamları duyururken, maaşını bankaya taşıyan ve belirlenen kampanyalara dahil olan emekliye ek ödeme imkanı sunulacağı belirtilmiş bulunuyor.





9 Aralık'ta başlayan Türkiye Finans emekli promosyonu kampanyası 31 Aralık tarihinde sona erecek iken maaşını Türkiye Finans'a taşıyan emekliye 15.000 TL'ye varan promosyon ödemesi ve ödül fırsatı sunulacak. SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı fark etmeksizin emekli maaşını 36 ay boyunca Türkiye Finans'ı aracı göstererek alacak olan ve ilk defa promosyon ödemesi talebinde bulunan Emekliye banka 12.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacak. Türkiye Finans emekli promosyonu tutarı

3.499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar

3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL’ye kadar

7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL’ye kadar

10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacaktır.

ARTI REFERANS KAMPANYASI

Öte yandan promosyon tutarına ek olarak emekli yakınını bankaya getiren Emekliye her bir birey için 250 TL toplamda 2500 TL'ye Varın nakit ödeme yapılacak.