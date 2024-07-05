Emekli promosyonuna Temmuz ayarı! O bankalar vites artırdı: Artık bu rakamı ödeyecekler

Haziran ayının bitimiyle, emeklilere yönelik banka promosyonları sona erdi ve Temmuz'da maaş artışlarıyla birlikte gözler yeni promosyon fırsatlarına çevrildi. Uzmanlar, emeklilerin Temmuz zamlarını bekleyerek daha güncel promosyon tekliflerini değerlendirmelerini öneriyor. Bankaların, emekli maaşlarındaki bu artışları göz önünde bulundurarak promosyon miktarlarını revize etmeleri bekleniyor. Bu sebeple, emekli maaşını transfer etmeyi düşünen vatandaşların sabırlı olmaları ve yeni kampanyaların açıklanmasını beklemeleri tavsiye ediliyor. Temmuz ayında maaş artışlarıyla birlikte bankaların daha cazip promosyon teklifleri sunmaları öngörülüyor. Bankalar, bu promosyonlarla emekli müşterilerinin sadakatini pekiştirmeyi ve uzun vadeli ilişkiler kurmayı amaçlıyor.
Bankaların Emekliye Özel Promosyon Fırsatları
- Garanti BBVA, emekli maaşlarına göre değişen nakit promosyonlar sunuyor: 10.000 TL'ye kadar olan maaşlar için 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL aralığı için 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL aralığı için 12.500 TL ve 20.000 TL üzeri maaşlar için 15.000 TL.
- Ziraat Bankası, SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor ve bu ödemeleri üç yıl peşin olarak gerçekleştiriyor. 2022 yılı promosyonları devam ederken, 2024 yılı ödemeleri için önceki dönem iadeleri sistemsel olarak düşülüyor. Emeklilerin, promosyon ödemesinden yararlanabilmek için maaşlarını üç yıl Ziraat Bankası'ndan almaları gerekiyor.
- Halkbank ise, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü verenlere 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sağlıyor. Maaş aralıklarına göre promosyon tutarları şöyle belirlenmiş: 10.000 TL - 14.999,99 TL arası için 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999,99 TL arası için 10.000 TL ve 20.000 TL üzeri için 12.000 TL.
- ING, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 18.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Maaş miktarına göre, ek koşulsuz 15.000 TL'ye kadar nakit avantajı ve Otomatik Fatura Talimatı ile ek 3.000 TL promosyon elde edilebiliyor. Yeni emekliler ve EYT kapsamında emekli olanlar da bu promosyondan faydalanabiliyor. Maaş aralıklarına göre promosyonlar: 10.000 TL altı için 6.250 TL, 10.000 - 15.000 TL arası için 10.000 TL, 15.000 - 20.000 TL arası için 12.500 TL ve 20.000 TL üzeri için 15.000 TL.
- Denizbank, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdünde bulunanlara 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon teklif ediyor. Maaş aralıklarına göre promosyonlar: 9.999 TL altı için 5.000 TL, 10.000 - 14.999 TL arası için 8.000 TL, 15.000 - 19.999 TL arası için 10.000 TL ve 20.000 TL üzeri için 12.000 TL.
- Fibabanka ise, emekli maaşını üç yıl süresince bankadan almayı taahhüt edenlere maaş tutarına göre değişen promosyon ödemeleri yapıyor: 10.000 TL altı için 5.000 TL, 10.000 - 15.000 TL arası için 8.000 TL, 15.000 - 20.000 TL arası için 10.000 TL ve 20.000 TL üzeri için 12.000 TL.
- QNB Finansbank, emekli müşterilerine 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartı kullanımlarında yıllık 1.200 TL indirimle toplam 16.200 TL'lik bir emeklilik bonusu sağlıyor. Maaş dilimlerine göre promosyonlar şöyle: 0 - 9.999 TL arası için 6.250 TL, 10.000 - 14.999 TL arası için 10.000 TL, 15.000 - 19.999 TL için 12.500 TL ve 20.000 TL üzeri için 15.000 TL.
- Türkiye Finans ise, emeklilere 14.500 TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor ve bankayı tercih eden her emekli için ekstra 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye kadar nakit bonus imkanı tanıyor. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını 36 ay boyunca Türkiye Finans üzerinden aldıklarında, maaş miktarına göre değişen promosyonlar alacaklar: 9.999 TL'ye kadar için 5.000 TL, 10.000 - 14.999 TL arası için 8.000 TL, 15.000 - 19.999 TL arası için 10.000 TL ve 20.000 TL üzeri için 12.000 TL.