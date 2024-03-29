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Emekliler bu habere yıkılacak! Hayalleri suya düştü

2024 yılında emekli aylıklarına uygulanan I,5’lik artış, umutların gerisinde kaldı. Emeklilik maaşlarına ekstra zam yapılacağı söylentileri ise son zamanlarda toplumun gündemine oturdu. Emeklileri umutlandıran haberlerin ardından, beklentileri karşılamayan bir açıklama yapıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ek zam iddiaları hakkında açık bir açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 29.03.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 11:03
Emekliler bu habere yıkılacak! Hayalleri suya düştü

Bu gelişmeler ışığında, tüm dikkatler tekrar AK Parti’ye yöneldi. Ek zam yapılıp yapılmayacağı ve emekli maaşlarının yükselip yükselmeyeceği konusunda vatandaşlar cevap beklerken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den emekliler için hayal kırıklığı yaratan bir haber geldi.

Büyük Sivas Haber TV ile yapılan röportajda Güler, emekliler için önerilen bir lump sum artış dosyasının gündemlerinde bulunmadığını ve bu yönde bir çalışmanın gerçekleştirilmediğini ifade etti. Güler’in emekli maaşlarına dair yaptığı açıklamalar şöyleydi: “İnsanlarımızı hayal kırıklığına uğratmayacak bir ciddiyet sergilememiz lazım. Şu anda herhangi bir çalışmamız yok. Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımız böyle bir çalışma arz ederse bizim haberimiz olacak. Ama bizim elimizde muhalefetin dediği gibi 5 binlik 10 binlik seyyanen zam söz konusu değil, böyle bir çalışmamız yok."

emekli maaşı

Hangi ölçütlerin esas alındığını ve hangi bütçe verilerinin göz önünde bulundukları bilinmiyor, ancak AK Parti’nin bu konuda bir girişimi olmadığı açık. Emekli maaşlarına yapılacak ek zam konusu son dönemlerde sıkça tartışılan bir mesele haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz"  açıklaması, lump sum zam beklentilerini yükseltti ve iddiaları alevlendirdi. Özellikle Ankara ve İstanbul’da gerçekleşen büyük mitinglerde, Erdoğan’ın yeni bir düzenleme açıklayacağı söylentileri dolaşıma girmişti. Ne var ki, zam umuduyla bekleyen emekliler, hafta sonu umdukları haberi alamadılar.

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