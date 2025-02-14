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Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları: Yarın İçin 3 Bin Lira ile 1615 Lira 99 Kuruş Arası

Spot piyasalarda elektrik fiyatları, 3 bin lira ile 1615 lira 99 kuruş arasında belirlendi. İşlem hacmi düştü.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 14:14
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları: Yarın İçin 3 Bin Lira ile 1615 Lira 99 Kuruş Arası

Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatlarının Güncel Durumu

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1615 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 7 azalarak 1 milyar 605 milyon 339 bin 966 lira oldu.

Piyasa Fiyatlarının Saat Bazında Dağılımı

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00 ve 19.00'da 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1615 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Aritmetik ve Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 475 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 490 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Bugünkü Piyasa Durumu

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 950 lira, en düşük 1000 liradan işlem gördü.

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