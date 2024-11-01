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Ford F-150 Lightning Üretimini Durduruyor

Ford, F-150 Lightning elektrikli pikabının üretimini geçici olarak durdurma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 01:11
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 01:11
Ford F-150 Lightning Üretimini Durduruyor

Ford F-150 Lightning Üretimi Durduruluyor

Amerika'nın otomotiv devi Ford Motor Company, elektrikli pikabı F-150 Lightning'in üretimini 18 Kasım ile 6 Ocak tarihleri arasında durdurma kararı aldı. Şirket, bu durdurma kararını satış büyümesi ve karlılığın optimizasyonu amacıyla aldığını açıkladı.

Üretim Detayları

Pikabın üretimi, Michigan eyaletindeki Rouge Elektrikli Araç Fabrikası'nda, 15 Kasım'da vardiya bitiminin ardından durdurulacak. Uzun bir hafta sonu tatilinin ardından uygulamaya konulacak olan bu durdurma kararı, 18 Kasım itibarıyla geçerli olacak.

Tekrar Başlama Tarihi

Üretim sürecinin, 6 Ocak 2025'te yeniden başlayacağı bildirildi. Ford, Ocak ayında elektrikli pikap üretiminde azaltma yapacağını daha önce açıkladı.

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