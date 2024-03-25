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Emekliler için promosyon başvuruları başladı

Kamu bankaları tarafından 12 bin TL’ye kadar yükseltilen emekli promosyonları için başvurular bugün başlıyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 10:26
Emekliler için promosyon başvuruları başladı

Emekli vatandaşlar için önemli bir yere sahip olan promosyon ödemelerinde yapılan artışlar sonrası, başvuruların bugün başlayacağı bilgisi verildi. 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiklik gösteren ödemelerden faydalanmak isteyenler, çeşitli kamu banklarına başvuruda bulunabilecek.

Başvurular nasıl yapılacak?

Emekli promosyon ödeme miktarları kamu bankalarında yükseltildi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, emekliler için 8 bin TL ile 12 bin TL arasında ödeme yapacak. Ödemelerden faydalanmak isteyen için ise başvurular bugün (25 Mart) başlıyor.

Emekli promosyon ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşların, kamu bankaları üzerinden başvuru yapması bekleniyor. Emekliler, kamu bankaları şubelerinden, internet bankacılığı üzerinden ve mobil bankacılık aracılığı ile başvuruda bulunabilecek.

Diğer yandan emekliler, başvurularını e devlet üzerinden de yapabilecekler. Diğer yandan bu promosyon ödemelerinden yararlanabilmek için emeklilerin, 3 yıl boyunca bankada kalma sözü de vermesi gerekiyor.

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