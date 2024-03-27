Emekliler için verilen promosyon ödemeleri yarın başlıyor

Kamu bankaları tarafından emekliler için verilen promosyon ödemeleri artırıldı. Emekli maaşlarının miktarına göre 8 bin TL ile 12 bin TL arasında yapılacak olan bu ödemeler, yarın (28 Mart) itibari ile hesaplara yatırılmaya başlanacak.

Bu ödemelerden faydalanmak isteyen emeklilerin, bankalar üzerinden ya da e-devletten başvuru yapması bekleniyor. Ödemelerden faydalanabilmek için ise emeklilerin, maaşlarını taşıdıkları bankada 3 yıl boyunca kalma sözü vermesi gerekiyor.

Şartları sağlayan ve başvuruları kabul edilen emekliler, yarından itibaren 8 bin ile 12 bin TL arasında değişen miktarlarda promosyon ödemesi alabilecekler.