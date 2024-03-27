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Emekliler için verilen promosyon ödemeleri yarın başlıyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında yapılan mitinglerde, kamu bankaları emekli promosyon ödemelerinin artırıldığını duyurmuştu. Ödemelerin yarın başlayacağı bildirildi.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 11:48
Emekliler için verilen promosyon ödemeleri yarın başlıyor

Kamu bankaları tarafından emekliler için verilen promosyon ödemeleri artırıldı. Emekli maaşlarının miktarına göre 8 bin TL ile 12 bin TL arasında yapılacak olan bu ödemeler, yarın (28 Mart) itibari ile hesaplara yatırılmaya başlanacak.

Bu ödemelerden faydalanmak isteyen emeklilerin, bankalar üzerinden ya da e-devletten başvuru yapması bekleniyor. Ödemelerden faydalanabilmek için ise emeklilerin, maaşlarını taşıdıkları bankada 3 yıl boyunca kalma sözü vermesi gerekiyor.

Şartları sağlayan ve başvuruları kabul edilen emekliler, yarından itibaren 8 bin ile 12 bin TL arasında değişen miktarlarda promosyon ödemesi alabilecekler.

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