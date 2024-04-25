Emekliler koştur koştur bankaya gidiyor! Tansiyonları çıkartacak promosyon miktarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı sonrası kamu bankalarında yükselen emekli promosyonlarını özel bankalar da takip etti. Peki özel bankalardan Akbank’ta emekli promosyon ödemesi ne kadar oldu?

31 Mart yerel seçimlerinden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının emekli promosyon ödemelerinde tutarları yükseltmişti. Yükselen tutarların ardından özel bankaların da harekete geçebileceğini söylerken, nitekim öyle de oldu. Özel bankalar birer birer emekli promosyon ödemelerini yükseltirken, Akbank da bu isimler arasında yer aldı. Peki Akbank Nisan ayı emekli promosyonu ne kadar oldu?

Akbank Nisan ayı emekli promosyonu

Popüler özel bankalardan Akbank, emekli maaşını bünyesine taşıyanlara maaşlarının miktarına göre promosyon ödemesi yapıyor. Maaşa göre değişen ödemelere ek olara bir de müşteriye özel avantajlar sağlanıyor. İşte maaşa göre Akbank emekli promosyon tutarları:





Maaşı 10.000 TL’nin altında olanlar: 6.250 TL



Maaşı 10.000 TL ile 14.999 TL arasında olanlar: 10.000 TL



Maaşı 15.000 TL ile 19.999 TL arasında olanlar: 12.500 TL



Maaşı 20.000 TL üzerinde olanlar: 15.000 TL



Promosyona ek 2500 TL ödeme yapılıyor!

Öte yandan Akbank, yalnızca promosyon değil, ek ödeme de yapıyor. Maaşa ek verilen 15.000 TL promosyon ödemesinin yanı sıra Akbank, otomatik fatura ödeme talimatına ek para dağıtıyor! SGK emeklilerinin 3 yıl maaşını Akbank’tan almayı taahhüt etmesi karşılığında otomatik fatura talimatı ödülü veriliyor. Bu kapsamda, otomatik fatura ödeme talimatı veren emekliler, fatura başına 500 TL olmak üzere toplam 2500 TL chip-para kazanıyor. Böylelikle de promosyon miktarı 17.5000 TL olmuş oluyor.

Akbank emekli promosyonu başvurusu nasıl yapılır?

Akbank’tan emekli promosyonu alabilmek için Akbank müşterisi olmak gereklidir. Müşterisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını bankaya taşıyıp 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt etmeleri durumunda promosyon ödemesi almaktadır.