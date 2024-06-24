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Emekliler ve öğretmenler dev indirimi kaptı! 3 gün sonra büyük indirim tufanı başlıyor

Emekli ve öğretmenlere özel indirim başlıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.06.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 18:01
Emekliler ve öğretmenler dev indirimi kaptı! 3 gün sonra büyük indirim tufanı başlıyor

Emekli ve öğretmenlere özel kampanya başladı! Bu oranlarda indirim uygulanacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ VE ÖĞRETMENE ÖZEL İNDİRİM

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından alınan son karara göre 60-65 yaş arası öğretmenler il genelinde belediyeye ait olan toplu taşıma araçlarından yüzde 26 indirimli olarak faydalanabilecek. İndirimle birlikte 23 TL olan tutar 17 TL'ye düşmüş olacak. 

emekli ve öğretmenlere özel kampanya

60-65 yaş aralığı vatandaşların ve öğretmenlerin uygulamadan faydalanabilmesi için https://muttas.com.tr/mugla-kart-basim-noktalari/ adresinde bildirilen seyahat kart basım noktalarına giderek öğretmenlerin görev belgesi, bir tane vesikalık fotoğraf ve kimlik kartıyla başvuru yapmaları gerekiyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kampanyayla birlikte emekli ve öğretmen vatandaşlar daha ekonomik yolculuk yapabilecek ve bütçeleri bir nebze de olsa rahatlayabilecek. 

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