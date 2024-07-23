Emeklilere 31 Temmuz'a kadar süre verildi! Bir sefere mahsus 12.000 TL verilecek

Türkiye’de emekliler için önemli bir destek paketi duyuruldu. Emekli maaşı alanlara, zamlı maaşlarının yanı sıra 12.000 TL ek ödeme yapılacağı açıklandı. Bu ek ödemeler, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından gerçekleştirilecek ve emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Milyonlarca emeklinin bu fırsattan yararlanabilmesi için başvurular 31 Temmuz’a kadar devam edecek.

17 Temmuz itibarıyla zamlı maaşlarını almaya başlayan emekliler, ek olarak 12.000 TL’lik bir ödeme alacak. Bu ek ödemeler, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından yapılacak ve emeklilerin maddi yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Ayrıca, bu ödemeler bankaların belirlediği politikalar doğrultusunda hesaplara yatacak.





Emeklilere sunulan promosyonlar da güncellendi. Kamu bankaları, maaş aralığına göre en az 8.000 TL, en fazla ise 12.000 TL ödeme yapacak. Dul ve yetim aylığı alan emeklilerin, maaşlarını kamu bankalarına taşımaları durumunda 5.000 TL ek ödeme alabilecekleri duyuruldu.

Emekli maaşlarının 6 aylık enflasyon oranında güncellenmesiyle birlikte, en düşük emekli maaşı 12.000 TL’ye yükseldi. Bu gelişme, kamu bankalarındaki promosyonlarda da artış beklentisini beraberinde getiriyor. Ancak, resmi bir güncelleme henüz yapılmadı. Ağustos ayında yeni düzenlemelerin gündeme gelmesi öngörülüyor.

Promosyon ve ek ödemelerden yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank’a taşımaları gerekiyor. Başvurular, bankaların şubeleri, mobil bankacılık uygulamaları veya internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Bu adımlar, emeklilere hem ek ödemelerden yararlanma hem de hızlı kredi alma imkânı sunacak.





Ek ödeme ve promosyon fırsatlarından yararlanmak isteyen emeklilerin, başvurularını 31 Temmuz’a kadar tamamlamaları gerekiyor. Maaşlarını 36 ay boyunca bu bankalara taşıyan emekliler, promosyon ödemelerini 3 iş günü içinde IBAN numaralarına alabilecekler.

Bu fırsatlar, emeklilerin yaşam standartlarını artırmak ve maddi destek sağlamak adına büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Başvurularınızı zamanında yaparak bu avantajlardan yararlanmayı unutmayın!