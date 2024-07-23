Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Emeklilere 31 Temmuz'a kadar süre verildi! Bir sefere mahsus 12.000 TL verilecek

Emeklilere kamu bankalarından ek ödeme müjdesi geldi! İşte 12 bin TL'lik ek ödemenizi almak için yapmanız gerekenler...

Yayın Tarihi: 23.07.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 18:17
Emeklilere 31 Temmuz'a kadar süre verildi! Bir sefere mahsus 12.000 TL verilecek

Türkiye’de emekliler için önemli bir destek paketi duyuruldu. Emekli maaşı alanlara, zamlı maaşlarının yanı sıra 12.000 TL ek ödeme yapılacağı açıklandı. Bu ek ödemeler, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından gerçekleştirilecek ve emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Milyonlarca emeklinin bu fırsattan yararlanabilmesi için başvurular 31 Temmuz’a kadar devam edecek. 

17 Temmuz itibarıyla zamlı maaşlarını almaya başlayan emekliler, ek olarak 12.000 TL’lik bir ödeme alacak. Bu ek ödemeler, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından yapılacak ve emeklilerin maddi yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Ayrıca, bu ödemeler bankaların belirlediği politikalar doğrultusunda hesaplara yatacak.

kamu bankaları

Emeklilere sunulan promosyonlar da güncellendi. Kamu bankaları, maaş aralığına göre en az 8.000 TL, en fazla ise 12.000 TL ödeme yapacak. Dul ve yetim aylığı alan emeklilerin, maaşlarını kamu bankalarına taşımaları durumunda 5.000 TL ek ödeme alabilecekleri duyuruldu.

Emekli maaşlarının 6 aylık enflasyon oranında güncellenmesiyle birlikte, en düşük emekli maaşı 12.000 TL’ye yükseldi. Bu gelişme, kamu bankalarındaki promosyonlarda da artış beklentisini beraberinde getiriyor. Ancak, resmi bir güncelleme henüz yapılmadı. Ağustos ayında yeni düzenlemelerin gündeme gelmesi öngörülüyor.

Promosyon ve ek ödemelerden yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank’a taşımaları gerekiyor. Başvurular, bankaların şubeleri, mobil bankacılık uygulamaları veya internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Bu adımlar, emeklilere hem ek ödemelerden yararlanma hem de hızlı kredi alma imkânı sunacak.

kamu bankaları

Ek ödeme ve promosyon fırsatlarından yararlanmak isteyen emeklilerin, başvurularını 31 Temmuz’a kadar tamamlamaları gerekiyor. Maaşlarını 36 ay boyunca bu bankalara taşıyan emekliler, promosyon ödemelerini 3 iş günü içinde IBAN numaralarına alabilecekler.

Bu fırsatlar, emeklilerin yaşam standartlarını artırmak ve maddi destek sağlamak adına büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Başvurularınızı zamanında yaparak bu avantajlardan yararlanmayı unutmayın!

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR'dan yeni TYP alımı fırsatı! Kaymakamlıklara TYP personeli alınacak

Çocuklu ailelere 400 TL destek müjdelendi! Her haneye para girecek

Nakit arayana büyük ödeme! 50.000 TL hızlı kredi onaylandı

İŞKUR müjdesi! Gençlere günlük maaş fırsatı...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Çocuklu ailelere 400 TL destek müjdelendi! Her haneye para girecek

İŞKUR'dan yeni TYP alımı fırsatı! Kaymakamlıklara TYP personeli alınacak

Emeklilere 31 Temmuz'a kadar süre verildi! Bir sefere mahsus 12.000 TL verilecek

Samsung'u olanlar, iPhone'u olanları çatlatacak! Samsung özel WhatsApp güncellemesi alacak! İşte alacak telefonlar listesi

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip yiyin! Vücudunuzdaki mucizeye inanamayacaksınız

Memur olmsk isteyene Temmuz ayının son müjdesi! Binlerce KPSS'li, KPSS'siz memur alımı yapılacak

250 TL ödüllü kredi kartı kampanyası! Aidat ödemesi yok

81 ilde altın satışları değişti! Artık o altınlar bozdurulamayacak

İŞKUR müjdesi! Gençlere günlük maaş fırsatı...

Ekonomik gıda zinciri devini vurdu! O firma iflas etti' Yüzlerce şube kapandı, binlerce kişi işsiz kaldı!

Nakit arayana büyük ödeme! 50.000 TL hızlı kredi onaylandı

Mamak'ta değerli bir taşınmaz satışta 1.600.000 TL değerinde!