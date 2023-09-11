Emeklilere 5.000 TL bayram ikramiyesi açıklaması!

Türkiye’de yaşayan milyonlarca emekli vatandaş maaşlarına zam yapılmasını dört gözle bekliyordu ve sonunda emeklilerin içini rahatlatacak haber geldi. İşte detaylar…







FLAŞ! EMEKLİYE YÜZDE 50 ZAM 5 BİN TL İKRAMİYE. MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ

Milyonlarca memur ve emekliye yeni maaş artışları yaklaştıkça, maaşların hesaplanma biçiminde de sistemsel bir değişiklik yaşanacak. Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili açıklama yaptı. Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem, memur, emekli memur ve emeklilere ne gibi düzenlemeler getirileceğini açıklıyor ve zamları duyurdu.

Toplu sözleşme zammı yükselişinin ardından emekli maaşlarındaki artışlar giderek gündemde yer almaya başladı. OVP'de tahminler ve hedefler belirlendi. Emekli maaşlarının artırılmasına yönelik tedbirler Meclis açıldığında uygulamaya konulacak. Öte yandan başta asgari ücret olmak üzere memur ve emeklilerin ücretlerinin artırılmasına yönelik yeni bir sistem hazırlanıyor.

Sabah gazetesi Faruk Erdem'in haberine göre, milyonlarca memur ve emekli için yeni maaş artış dönemi yaklaşırken, maaş hesaplama biçiminde sistemsel bir değişikliğin olacağının sinyali verildi. Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, maaş artışlarının artık enflasyon hedeflerine göre yapılacağını açıkladı.

Artık artış gerçek enflasyona değil, artış dönemindeki enflasyona göre yapılacak. Böylece enflasyon üzerindeki etki azalacak ve enflasyon nedeniyle ücretler aşındırılmayacak.

6 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 38!

Orta vadeli programda yıl sonu enflasyon tahmini %65 olarak açıklandı. Buradaki hesaplamalara göre 6 ayda enflasyon yüzde 38 civarında olacak.

Bu oran SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için Ocak ayındaki enflasyon artış düzeyini belirlese de aradaki farkın memur ve emekli memuruna ödeneceği anlamına geliyor.

Bu farkla birlikte toplu sözleşmelerin artması nedeniyle memur ve emeklilere yönelik Ocak ayı zammı yüzde 49'u aşacak. Verilecek sosyal paylaşım ile emeklilere yönelik oran artışı yüzde 50'yi aşacak.

Memurların emekli aylıkları ve maaş artışları yılda iki kez belirlenmektedir. Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri altı aylık enflasyona eşdeğer bir artış alırken, memur ve emekliler toplu pazarlıkta ve maaşlarına dağıtılan enflasyon farklarında artış gördü.

Burada hesaplamada kullanılan parametre 6 ay sonraki enflasyon oranıdır. Maliye ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasının ardından hesapların değişeceğine dair işaretler ortaya çıktı.

Yeni hesaplamalarda dönem sonundaki enflasyon değil, artışın gerçekleştiği altı aylık hedef enflasyon esas alınacak.

Yani emekliler ve memurlar enflasyon farkından etkilenmeyecek olsa da maaş artışları da enflasyonun üzerinde kalacak. Bu süre zarfında sosyal paylaşımın benimsenmesinin devam etmesi bekleniyor.

EMEKLİYE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Bu yıl yapılan açıklamalara göre Ekim ayında özellikle SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine zam yapılması gündemde. TBMM'nin açılış töreninde bir yönetmeliğin kabul edilmesi bekleniyor.

Bu düzenlemede;

Seyyanen artış,

Oransal artış,

Taban maaş artışı ya da

Cumhuriyet Bayramı emeklilik ikramiyesi gibi programlar değerlendiriliyor.

Detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçeyi inceledikten sonra netleşecek. Bu düzenlemeler yaklaşık 16 milyon emekliyi etkiliyor.