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Emeklilere bayram şoku! Emeklinin tadını kaçıran zam haberi az önce geldi!

Emekli vatandaşların moralini bozan zam oranı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.04.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 21:04
Emeklilere bayram şoku! Emeklinin tadını kaçıran zam haberi az önce geldi!

Emekli vatandaşlar bu açıklamadan hiç memnun olmayacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE KÖTÜ HABER

Emekli vatandaşlar yeni senenin gelmesiyle birlikte yapılan zam oranlarından tatmin olmadı ve Temmuz ayında yapılacak zam oranlarını yakından takip ediyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekli vatandaşlara ara zam yapılmayacağını ve emeklilerle ilgili yeni bir torba yasa teklifinin görüşüleceğini açıkladı. Erdursun açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Meclise torba yasa sunulacak. Torba yasada birçok konu olacak. 

emeklilere kötü haber

Temmuz ayı işaret ediliyor, Temmuz ayında hükümet emekli maaşlarına enflasyon farkı verecek. Asgari ücrete ne kadar artış yapılacağı da gündemde olacak. Fiyat istikrarının kısa sürede sağlanması zor. Emeklilerin, çalışanların ve sabit gelirli vatandaşların kaybı oluyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına yalnızca enflasyon oranında artış yapılması planlanıyor. Temmuz ayı geldiği zaman asgari ücretle ilgili önemli adımlar atılabilir. Eğer öyle olursa artış miktarının belirlenmesi ve bu artışın sigorta primi ile vergiden muaf olması sağlanması. İş veren kişiler yanında çalışan personeli kaybetmek istemez.' 

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Emeklilere bayram şoku! Emeklinin tadını kaçıran zam haberi az önce geldi!

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