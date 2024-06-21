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Emeklilere kara haber geldi! Listede adı olanların emekli maaşı pat diye kesilecek!

SGK'dan milyonlarca emekliyi şok edecek haberler var. Denetimler devam ederken bazı kişilerin emekli maaşlarına el konuluyor.

Yayın Tarihi: 21.06.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 20:35
Emeklilere kara haber geldi! Listede adı olanların emekli maaşı pat diye kesilecek!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 81 eyalette testlere başladı. SGK, sahte sigortalılarla ilgili kapsamlı bir araştırma yaptı ve 2024 yılında yaklaşık 50 bin kişi tespit edildi. Sosyal sigorta kuruluşunun güncel açıklamasına göre maaş kesintileri bayramdan sonra başlayacak. Yani SGK tarafından binlerce kişinin maaşına el konuluyor. Ayrıca Sosyal Güvenlik, daha önce ödenen emekli maaşı tutarının ve yasal faizinin iadesini talep etmektedir.

Kurban Bayramı'nın ardından emekliler açısından olumlu gelişmeler yaşanacak. Temmuz 2024'te maaş zammı haberini bekleyen emeklilere kötü haber verildi. SGK müfettişleri harekete geçti ve sahte sigorta yaptıranlar yavaş yavaş tespit edilmeye başlandı.

2024 yılının ilk yarısı gibi tespiti yapılan dolandırıcı sigortalı sayısı 50.000'e ulaşırken SGK, yemin ettikten hemen sonra düğmeye basacak ve aynı zamanda da bu kişilerin emekli maaşlarını kesecek. Ayrıca o ana kadar yapılan tüm emeklilik ödemeleri yasal faiziyle birlikte iade edilecek.

"SGK düğmeye bastı"

Emeklilere kara haber geldi

Türkiye'de geçen yıl yürürlüğe giren EYT kanunu emekli sayısını 16 milyona çıkardı. Bu durum devletin emeklilere ödediği maaş yükünü de artırdı. SGK, kemer sıkma önlemleri kapsamında önlemler alıyor. SGK müfettişleri sahte sigorta yaptıranların tespiti için kapsamlı incelemeler yapıyor.

"Kurban Bayramı bittikten sonra emekli maaşı tutarı düşecek"

SGK'nın son dakika açıklamasına göre, hayali sigorta yaptıranların emekli aylıkları bayramdan hemen sonra düşürülecek. Şu ana kadar 50 bin kişinin tespit edildiği biliniyor ancak bu sadece emekli maaşlarının düşürüleceği anlamına gelmeyecek. SGK ayrıca önceden ödenmiş olan tüm emeklilik maaşlarını ve yasal faizleri de geri alacaktır. Bu, binlerce insanın büyük miktarda para ödemek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

"SGK Hizmet Raporuna göz atın"

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun başlattığı testlerin ardından kamuoyu, sahte sigorta kapsamının mı yoksa sahte istihdamın mı var olduğunu nasıl tespit edebileceklerini merak ediyor. SGK yardım ekstrenizi e-devlet üzerinden anında görüntüleyebilirsiniz. Hizmet dosyanızda şüpheli karakterler görürseniz mutlaka Sosyal Güvenlik sağlayıcınıza başvurun.

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