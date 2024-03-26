Emeklilere maaşa ek 12.000 TL nakit müjdesi! İstisnasız herkese dağıtılacak

Emekli promosyon tutarları 12 bin TL'ye yükseltildi! Talimat verildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİYE 12 BİN TL PROMOSYON

Emekli vatandaşlar ekonomik sıkıntılarla mücadele etmeye devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri mitinginde promosyon tutarları ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Kayseri genel seçimlerde vefayı gösterdi. Şahsıma verilen yüzde 68 destek için şükranlarımı sunarım. 31 Mart tarihinde saflar sıkılaştırılacak. Kayseri verdiğimiz bütün mücadelede yanımızdaydı. 2023 hedeflerini beraber hayata geçirdik. Türkiye Yüzyılı inşası birlikte yapılacak. 75 bin kişi burada. Bu meydanda yüzbinler vardı. Yerel yönetim seçimine gidiyoruz, 9 gün kaldı. 31 Mart akşamı balkon konuşmasında gereğini yapmamızı isteyeceksiniz. Bölüşmenin manasını en iyi Kayseri bilir. Sanayi, tarım vahası kuran Kayseri birçok şehre de ilham kaynağı oluyor.





Tarihi değiştirecek işler yapmaya devam ediyoruz. Bir taraftan ihmallerle gelen alt yapı eksikliklerini gideriyoruz. Biz çalıştıkça Rabbim bereket verir. 21 senede ülkeyi 3 kat büyüttük. Hep beraber çalışarak daha sabırlı olmamız gerekli. Deprem konutlarının tesliminde 80 bine yaklaşıyoruz. Sene sonuna kadar inşallah 200 bine tamamlanacak. Üretim ve istihdam desteklenecek. Gençler sizlerin de yanındayım. En büyük mücadeleyi enflasyonu körükleyen anlayışa karşı veriyoruz. Bu mücadele mutlaka başarıya ulaşacak. Çalışıp, üretip yapacağız. İnşallah senenin ikinci yarısı itibariyle enflasyon hızlı şekilde düşecek. Emeklimize de güzel bir haber vermek isterim. İlk defa 2017 senesinde banka promosyon ödemeleri başlatılmıştı. Kamu bankalarımız bu seneki promosyon tutarlarını maaş baremine göre 8 bin TL ile 12 bin TL aralığında belirledi. Diğer bankaların tutarları da bu rakam altında kalmayacak şekilde yapılacaktır. Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emekli vatandaşlarımız maaşlarını aldığı yerden bu tutarları alacak. Yeni promosyonun hayırlı olmasını dilerim.'