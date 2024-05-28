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Emeklilere oh çektiren indirim kararı! O tarihten itibaren yüzde 15 indirim başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına ilişkin milyonlarca emekliyi etkileyecek yeni haber Resmi Gazete'de yayımlandı. Emeklilere yönelik sosyal güvenlik yardımlarında yüzde 15 oranında indirim yapılması kararı açıklandı.

Yayın Tarihi: 28.05.2024 21:49
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 21:49
Emeklilere oh çektiren indirim kararı! O tarihten itibaren yüzde 15 indirim başlıyor

Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği ve kamu kurumlarında yüzde 15 indirim yapılmasına ilişkin yeni bir mesaj yayımlandı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Türkiye'deki kamu kurumlarında özel olarak bazı hizmetlerin ücretsiz hale getirilmesini öngören karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Emeklilere oh çektiren indirim kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararının ardından; Sosyal Sigortalar Kurumunun 31 Mayıs 2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre emeklilere 31 Aralık 2024 tarihine kadar yüzde 15 oranında indirim uygulanacaktır.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamasında 17 Mayıs'ta eyalet çapında düzenlediği "Sosyal Güvenlik Haftalık Konferansı" çerçevesinde kamu öğretmen lojmanları, sosyal tesisler, misafirhane ve misafirhanelerde emeklilere yüzde 15 indirim yapılacağını söyledi.

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