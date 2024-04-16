Emeklilere oh çektiren kredi müjdesi! Artık o parayı ödemeyecekler

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, emekli maaşından kredi borçlarının ödenmesini taahhüt eden emeklileri ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Kararda, emekli maaşından belirli bir süre kredi ödemeleri yapılmasından sonra bu kesintilere itiraz edenlerin, önceki tahsilatları geri isteyemeyeceği belirtildi.

Kararın temelinde, bireylerin kendi iradeleriyle imzaladıkları kredi sözleşmeleri çerçevesinde emekli maaşını ödeme kaynağı olarak göstermeleri ve düzenli taksit ödemelerini sağlamaları bulunuyor. Bankaların da bu durumu göz önünde bulundurarak kredi tahsisinde etkili olduğu ve emeklilere birden fazla kez kredi verildiği vurgulanıyor.





Yargıtay'ın kararında, kesintilere son verilmesi için dava açmanın, önceki tahsilatları geri isteme hakkının kötüye kullanılması olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Bu durumun, Türk Medeni Kanunu'nun iyi niyet ilkesiyle uyuşmadığı ve hukuki düzenle korunmaması gerektiği ifade ediliyor.

Emekli maaşından kredi ödemeleri yapılmasını taahhüt eden bireylerin, bu taahhüdüne uygun şekilde hareket etmeleri ve sonradan bu kesintilere itiraz etmeleri durumunda önceki tahsilatları geri alma haklarının olmayacağına dair Yargıtay'ın bu kararı, emeklilerin mali durumlarını korumak adına önemli bir hukuki çerçeve sunuyor.