Emeklilere piyango gibi ödeme! Maaşa ek 3000 TL daha alacaklar: Bunu yapan yaşadı

Emeklilere yönelik fırsatlar açıklandı. Halkbank, emeklilere özel bir promosyon duyurdu. Bankanın açıklamasına göre emekli maaşını Halkbank'a aktaranlar promosyondan yararlanabilecek. Bu bağlamda promosyona katılan emekliler de 3.000 TL kazanabiliyor. Kampanya dönemi boyunca ana kart ve ek kartlardan kazanılabilecek maksimum ParafPara tutarı 3.000 TL'dir.

HALKBANK'TAN EMEKLİYE 3 BİN TL

Emeklilere özel başlatılan kampanyaya ilişkin aşağıdaki detaylar açıklandı;

Bu kampanya, emekli maaşını Halkbank'tan ilk kez alan veya 1 Nisan 2023'ten sonra ilk kez emekli maaşını alacak emeklilere yöneliktir.

Promosyon çerçevesinde 1 Temmuz ile 31 Aralık 2023 tarihlerinin arasında emekli müşterilerimize tüm sektörlerde Paraf veya Parafly bireysel kredi kartlarıyla aylık 5.000 TL ve üzerindeki alışverişlerinde 500 TL, toplamda ise 3.000 TL hediye edilecektir. Kampanya dönemi boyunca ana kart ve ek kartlardan kazanılabilecek maksimum ParafPara tutarı 3.000 TL'dir.





Emekli maaşını bankamızdan ilk kez alan veya maaşını bankamıza aktaran emekli müşterilerimiz, Paraf mobil uygulamasının özel bölümünden promosyona katılarak veya "KATIL" yazfıktan sonra 3404'e SMS göndererek promosyondan faydalanabilirler.

Kampanyadan faydalanmak isteyen emekli müşterilerimizin emekli maaş hesaplarını başka bir bankaya devretmeleri durumunda kampanyadan yararlanma hakları sona erecektir. Belirlenen kısa mesajın Halkbank sistemine ulaşması ve Kart Sahibine Halkbank'a kayıtlı olduğunun bildirilmesinden sonra promosyona katılım garanti altına alınır.

Kampanyaya katılım için bankaya kayıtlı telefon numarasından SMS gönderilmesi gerekmektedir. SMS yoluyla katılım ücretsizdir. Kampanyaya katılmak için Turkcell, Vodafone ya da Türk Telekom operatörlerinden SMS göndermeniz gerekmektedir

Bu kampanya müşteri bazlı olup, tüm müşterilerin kartları kampanyadan faydalanabilmektedir. İşlem hangi kartla yapılırsa yapılsın ParafPara avantajları o kartta görünecektir.

Promosyonlardan yalnızca SGK'dan maaş alan emekliler faydalanabilmektedir.

Bu kampanyaya sanal kart, eklenti kart ve sanal POS ile yapılan işlemler dahil edilmiştir.

Emekli müşterilerin kampanyaya katılıp faydalanabilmeleri için Paraf kredi kartını kullanmaları erekmektedir. Halkcard, Paraf Bankamatik, ParafGenç, Parafree, Paraf Esnaf, Paraf KOBİ, Eczacı Paraf KOBİ ve Paraf Business kartları kampanyaya dahil edilmemiştir.

Kazanılan ParafPara, üye işyerinin POS üzerinden yaptığı gün sonu işlemi ile kazanılan işlemin bankacılık sistemine ulaştığı günün ertesi günü sistem tarafından yüklenir.

Kampanya kapsamında ParafPara işlemleri, iptal ve iadeler geçerli değildir.

Promosyona yapılandırılmış vergi yükümlülüğü dahil değildir.

ParafPara havale işlemleri ParafPara kullanımına dahil değildir. Devredilen ParafPara geri alınacaktır.