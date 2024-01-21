Emeklilere saç baş yolduran zam! Maaşı bu miktar olana sadece 62 TL!

7 bin 500 TL maaş alan emeklilerden, temel maaşı 5 bin 500 TL olan bazı emekliler Ocak ayında maaşlarına ilave 62 TL daha alacak.

Emeklilere saç baş yolduran zam! Maaşı bu miktar olana sadece 62 TL!
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Emekli maaşlarına zam yapılacağı açıklandı. Açıklamada, emeklilerin enflasyonun üzerinde yüzde 37,5 oranında zam aldığı ve bu artışın Ocak ayında maaşlarına yansıyacağı ancak sosyal paydaki artışın Ocak ayına kadar sağlanamayacağı belirtildi.

REFAH PAYI HAFTAYA BELLİ OLACAK

AK Partili Abdullah Güler, son açıklamasında emeklilerin sosyal oranının artırılmasının önümüzdeki hafta kabinede ele alınacağını, 3 Ocak'ın dördüncü haftasında da meclis gündemine geleceğini söyledi. Önümüzdeki hafta bakanlar kurulu toplantısından sonra bir açıklama yapılması bekleniyor.

KÖK MAAŞA ZAM

Emeklilere saç baş yolduran zam

Herkesin bildiği gibi, emekliler geçen temmuz ayında yüzde 25 artışı almıştı ancak artış esas maaş üzerinden yapıldığı için 7 bin 500 lira almaya devam ediyorlar.

YİNE 7500 ÖDENECEK

Son bilgilere göre hâlâ asli maaşı 5 bin 500 lira olan emeklilerin olduğu biliniyor. SGK, 5 bin 500 liraya 2 bin lira ekleyerek emeklinin maaşını 7 bin 500 liraya çıkarıyor. Yüzde 37,5'lik artış asıl maaşı olan 5 bin 500 lira üzerinden yapılacak, 5 bin 500 lira maaş alan emeklilerin yeni maaşı ise 7 bin 562 lira olacak. Ocak ayı maaş gününde emekliler 7 bin 562 lira alacak.

Şubat ayında yürürlüğe alınacak olan refah payı zammıyla asgari emekli maaşı 11.000 lira alan emekli Ocak ayındaki 7.562 TL 11.000 lira eklenecek ve aradaki fark Şubat ayında hesaba yatırılacak.

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