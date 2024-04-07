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Emeklilere Temmuz zammı şoku! Bu detayı bilmeyenler sıfır zam alacak!

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrası gözler temmuz ayı artış hesaplamalarına çevrilmiş durumda..

Yayın Tarihi: 07.04.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 13:53
Emeklilere Temmuz zammı şoku! Bu detayı bilmeyenler sıfır zam alacak!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mart ayı enflasyon oranını açıklaması sonrasında memur ve emeklilerin Temmuz ayı hesaplamasına hız verildi. Maaş zamlarına ilişkin nihai kararlar netleşmeye başlarken emekli maaşı artışları ve memur artışlarına ilişkin 3 aylık enflasyon farkının da kesinleştiği öğrenildi. Ayrıca baz maaşlara ilişkin yeni düzenlemeler de gündeme geldi.

SSK ile Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış iki aylık enflasyon oranlarının ardından yüzde 11,53 seviyesinde tamamlandı. Mart ayı enflasyonu ve 3 aylık emekli maaşı artış verileri de belirlendi. Dolayısıyla 4A SSK ile 4B Bağ-Kur emekli maaşı alanların artış oranının yüzde 15,05 olarak hesaplandığı belirtildi.

SGK uzmanı İsa Karakaş, temmuz ayında beklenen artış oranıyla ilgili olarak temel maaşlarda çıkmaza girildiğini vurguladı. Karakaş ayrıca yüzde 25 oranında artış olması halinde zama yansımayacak emeklilerin de bulunduğunu söyledi.

“YÜZDE 25 ARTIŞ OLURSA ‘0’ ARTIŞ ALACAK İNSANLAR VAR”

Emeklilere Temmuz zammı şoku

TGRT Haber'e katılan ve burada TÜİK verileri hakkında değerlendirmelerde bulunan İsa Karakaş, asıl maaşa yansıdığında önemli sorunun da ortaya çıkabileceğini söyledi.

Karakaş, "Şu anda bir sorunla karşı karşıyayız" diye konuşurken açıklamasında "aban maaşa yüzde 25'lik zammı eklediğimizde zam almayacaklar ortaya çıkıyor. Bu insanlar kim ? Yüzde 25 oranında artış yapılması durumunda sosyal yardımlar dahil edilmiyor. Öte yandan 8 bin TL'nin altında maaş alanlara ise pratikte zam yapılmayacak. Yüzde 25'lik artış 8 bin TL'nin altında kazananlara yansımayacak" ifadelerini kullandı.

İsa Karakaş, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

“Bildiğiniz gibi toplu sözleşme ve enflasyon farklarından dolayı yüzde 15 olan memuriyet oranı artırıldığında yüzde 24-25 civarında olacağını tahmin ediyorum. Bu orana ulaşıldığında, Emekli Sandığı dahil emekli memurlar, hesaplama yönteminden yani toplu iş sözleşmesine göre bu oranın 5 ila 6 puan altında, yani yüzde 18 civarında olacak. Artık emekli memurlar daha düşük seviyede kalacak. Geçtiğimiz temmuz ve bu yılın ocak ayında emekliler arasında bir denge vardı. Artışın bakiyesinin temmuz ayında gerçekleşmesini bekliyoruz. Tüm emeklilerin Temmuz ayında yüzde 24 ila 25 oranında bir artış almasını beklediğimizi tahmin ediyorum.”

"10 BİN TL FORMÜLÜ"

İsa Karakaş, kök maaşla ilgili açıklama yaptı ve konuşmasında "Hükümetin burada duracağını düşünmüyorum. Başkan Temmuz ayında tüm emekli maaşlarını müzakere masasına koyacağını söyledi. Dolayısıyla bu temel maaş meselesine kesin bir çözüm bekliyoruz. Şimdilerde anda perde arkasından aldığımız bilgilere göre tüm temel maaş miktarının 10 bin lira sınırına çıkarılması gibi formüller de sorgulanacak. Asıl maaş 10 bin liraya çıkarılıp yüzde 25 oranında artırıldığında temmuz ayında olabilecek en düşük emekli maaş miktarı 12 bin 500 lira oluyor." dedi.

Karakaş, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

Bir de refah payı meselesi var gündemde. Devlet sosyal paylaşım yapacak mı? Hükümetin açıklamalarına baktığımızda emekli maaşları müzakere masasında olacak. Açıklamalara göre artık emeklilere kısmi sosyal koruma sağlanması gerekiyor.”

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