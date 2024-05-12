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Emeklileri zengin edecek rakam açıklandı! Promosyon ödemeleri için hesabınızı kontrol edin

Bayram ikramiyelerinde yükseliş ve emekli maaşlarının artmasından sonra bankalar emekliye ödedikleri emekli promosyonlarını da arttırmaya devam ediyor. İşte bununla ilgili olarak emekliye bir promosyon müjdesini de İNG bank verdi.

Yayın Tarihi: 12.05.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 13:28
Emeklileri zengin edecek rakam açıklandı! Promosyon ödemeleri için hesabınızı kontrol edin

EMEKLİLERİ MUTLU EDECEK GELİŞME! O BANKADAN EMEKLİYE DESTEK

Bayram ikramiyelerinde yükseliş ve emekli maaşlarının artmasından sonra bankalar emekliye ödedikleri emekli promosyonlarını da arttırmaya devam ediyor. İşte bununla ilgili olarak emekliye bir promosyon müjdesini de İNG bank verdi.

para

 Emeklileri hazırladığı kampanyalar ile mutlu eden İNG Bank tarafından başlatılan bu kampanya detayları belli oldu. Bankanın resmi web sitesi üzerinden kampanya ile ilgili olarak bir açıklamada yapıldı.

ING BANK'IN KAMPANYASININ DETAYLARI

ING Bank, emekli promosyonlarını oldukça arttırdı. Emekli maaşını bankaya taşıyan emeklilere 18 bin lira emekli promosyonu vereceklerini belirtti. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen emekliler de maaşlarını taşımaya başladılar. Üstelik banka tarafından hazırlanan kampanyaya göre otomatik fatura ödeme talimatı veren emekliler bire ek 3 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi alabilecekler.

Turuncu Ekstra Plus Avantajları: Emekliler, 3 ay boyunca puan toplama koşulu olmadan bu avantajlardan faydalanabilecek.

ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre

10 bin TL'ye kadar olan emekli maaşları için 6.250 TL,

10 bin TL ile 15 bin TL arasında maaşı olanlara 10 bin TL,

15 bin TL ile 20 bin TL arasında maaşı olanlara 12.500 TL,

20 bin TL'nin üzerinde maaşı olanlara ise 15 bin TL.

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